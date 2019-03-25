懷秋忍10年才說《敗犬女王》內幕！　連吃半年棒棒糖：都蛀牙了…

記者潘慧中／綜合報導

《敗犬女王》2009年播出後掀起高度討論，不少經典台詞和畫面仍讓劇迷印象深刻，其中懷秋飾演的「JJ」是盧卡斯（阮經天飾）的死黨，時常含著棒棒糖入鏡，事隔10年，他揭開真正原因：「我台詞一直講不好，導演就突然吆喝…。」

▲▼懷秋當年在戲中飾演阮經天的死黨。（圖／翻攝自Instagram／harrychang1122）



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懷秋24日曬出一桶棒棒糖的照片透露，當年開拍《敗犬女王》前，他為了角色設計愛吃棒棒糖的習慣，並同步寄信給導演說明這個想法，但到了拍攝第一天，導演並沒有要求他吃棒棒糖，直到拍到第3場戲的時候，對方終於開口說話了。

▲懷秋當時每天一上戲就要吃棒棒糖。（圖／翻攝自Instagram／harrychang1122）



懷秋坦言他那場戲不斷吃螺絲，導演突然大喊：「去給他買個棒棒糖吃！看看台詞會不會講好一點！」從那天之後的半年期間，他每天吃掉數不清的棒棒糖，甚至吃到蛀牙，「我想在那6個月裡，我應該把一輩子的棒棒糖都吃掉了。」

▲懷秋透露現在已經不敢吃棒棒糖了。（圖／翻攝自Instagram／harrychang1122）



若有人問：「為了那角色值得嗎？會後悔嗎？」懷秋堅定表示，不但值得還一點都不後悔，但若被問到是否會想再吃棒棒糖，他則笑說：「絕對不會！」附上2個哭笑不得的表情符號，逗樂了一票網友。

懷秋IG全文：

之前拍「敗犬女王」時

我為了角色設計愛吃棒棒糖的習慣

也email導演關於棒棒糖的想法

但在拍攝的第一天，拍了前面幾場戲，導演並沒有給我吃棒棒糖，直到拍到大概第三場戲時，我台詞一直講不好，導演就突然吆喝 ： “來！去給他買個棒棒糖吃！看看台詞會不會講好一點！” 從那天之後的六個月，我每天上戲都不知道吃掉多少根棒棒糖，最後甚至還吃到蛀牙～ 我想在那六個月裡，我應該把一輩子的棒棒糖都吃掉了。

為了那角色值得嗎？值得。

會後悔嗎？不後悔。

還會再吃棒棒糖嗎？絕對不會！