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Selina鬆口「和張軒睿目前關係」　一講完「兩人同步反應」甜炸

記者許皓婷／綜合報導

Selina（任家萱）和張軒睿近期參加陸綜《女兒們的戀愛》，兩人之間超有愛的互動，常成為討論焦點，更有大票粉絲希望能有好結果。兩人近日合體上節目時，不但首度鬆口目前的關係，還甜蜜對視10秒，充滿粉紅泡泡。

▲Selina、張軒睿。（圖／翻攝自芒果TV）

▲Selina、張軒睿。（圖／翻攝自芒果TV）

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▲Selina、張軒睿參加《女兒們的戀愛》。（圖／翻攝自Facebook／Selina、張軒睿）

《女兒們的戀愛》最新一集中，張軒睿因為家中發生變故，怕自己的心情影響到Selina，於是決定放棄，更向對方哽咽告別：「還是希望妳可以找到那個會疼妳的人。」確定結束兩人的約會，讓粉絲惋惜不已。

而Selina、張軒睿雖然結束約會，但兩人近日又再度合體上節目，互動更是一樣甜蜜自然，當被問到「用一個詞語形容現在的關係」時，她先深吸了一口氣，接著鬆口透露：「友達以上，戀人未滿。」一旁的男方也點頭附和，兩人更默契地相視而笑。

▲Selina、張軒睿。（圖／翻攝自芒果TV）

▲Selina、張軒睿。（圖／翻攝自芒果TV）

▲Selina、張軒睿鬆口目前關係。（圖／翻攝自芒果TV）

張軒睿和Selina還在節目上，大方分享對方在自己手機裡的名稱，他表示將女方名字設成「S」，因為自己平時也如此稱呼對方，Selina則透露自己完全沒改過，一旁的張軒睿便自嘲：「白癡吧！」她則逗趣回應「是白目。」當場拌起嘴來，最後，更應粉絲要求，大方對視10秒，畫面更是充滿粉紅泡泡。

▲Selina、張軒睿。（圖／翻攝自芒果TV）

▲Selina、張軒睿。（圖／翻攝自芒果TV）

▲Selina、張軒睿。（圖／翻攝自芒果TV）

▲Selina、張軒睿。（圖／翻攝自芒果TV）

▲Selina、張軒睿透露對方在手機內的稱號。（圖／翻攝自芒果TV）

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Selina, 任家萱, 張軒睿, 女兒們的戀愛

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