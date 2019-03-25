捲歐陽娜娜一中風波！　歐陽娣娣「做這件事」惹怒陸網友

記者許皓婷／綜合報導

歐陽娜娜因聲明表態：「我為我身為中國人驕傲！」引起爭議，事件延燒多天，更被爆出她遭點名曾參加邪教活動，被指是中共當局封殺，她又再度強調：「讓祖國為我們驕傲！」話題不斷延燒，如今連她的妹妹也遭波及，歐陽娣娣23日在IG的發文，意外遭大票網友砲轟。

▲歐陽娣娣捲入歐陽娜娜「中國人聲明」風波。（圖／翻攝自IG／歐陽娜娜、歐陽娣娣）



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歐陽娜娜21日發表聲明，表示「支持一個中國原則」後，遭到不少網友抨擊，歐陽娣娣23日則在IG發文，開心曬出自己去做美甲的照片，並寫下：「這次的指甲超級口愛的，我的腳是我最喜歡的小雛菊，還有可愛的屹耳～」但她原本只是想與粉絲分享生活，卻意外引來謾罵。

▲歐陽娣娣曬美甲照被砲轟。（圖／翻攝自IG／歐陽娜娜）



而歐陽娣娣PO出美甲照後，卻意外觸怒大票網友：「你姐被罵成那樣，你還有心情曬美甲？」、「哇完全事不關己欸」、「不是家裡會沒錢嗎怎麼還有辦法做指甲」、「生在這種家庭真可悲，自己家人被嘴成蜂窩，還在曬指甲照」，但有人認為無需牽扯無辜，「難道她也要發文表態惹更大風波上身？」、「這是娣娣的ins，拜托大家不要打擾她」。

▲歐陽娣娣IG發文。（圖／翻攝自IG／歐陽娣娣）