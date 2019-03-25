ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

捲歐陽娜娜一中風波！　歐陽娣娣「做這件事」惹怒陸網友

記者許皓婷／綜合報導

歐陽娜娜因聲明表態：「我為我身為中國人驕傲！」引起爭議，事件延燒多天，更被爆出她遭點名曾參加邪教活動，被指是中共當局封殺，她又再度強調：「讓祖國為我們驕傲！」話題不斷延燒，如今連她的妹妹也遭波及，歐陽娣娣23日在IG的發文，意外遭大票網友砲轟。

▲歐陽娣娣曬美甲照被砲轟。（圖／翻攝自IG／歐陽娣娣、歐陽娜娜）

▲歐陽娣娣捲入歐陽娜娜「中國人聲明」風波。（圖／翻攝自IG／歐陽娜娜、歐陽娣娣）

請繼續往下閱讀...

歐陽娜娜21日發表聲明，表示「支持一個中國原則」後，遭到不少網友抨擊，歐陽娣娣23日則在IG發文，開心曬出自己去做美甲的照片，並寫下：「這次的指甲超級口愛的，我的腳是我最喜歡的小雛菊，還有可愛的屹耳～」但她原本只是想與粉絲分享生活，卻意外引來謾罵。

▲歐陽娣娣曬美甲照被砲轟。（圖／翻攝自IG／歐陽娣娣、歐陽娜娜）

▲歐陽娣娣曬美甲照被砲轟。（圖／翻攝自IG／歐陽娜娜）

而歐陽娣娣PO出美甲照後，卻意外觸怒大票網友：「你姐被罵成那樣，你還有心情曬美甲？」、「哇完全事不關己欸」、「不是家裡會沒錢嗎怎麼還有辦法做指甲」、「生在這種家庭真可悲，自己家人被嘴成蜂窩，還在曬指甲照」，但有人認為無需牽扯無辜，「難道她也要發文表態惹更大風波上身？」、「這是娣娣的ins，拜托大家不要打擾她」。

▲歐陽娣娣曬美甲照被砲轟。（圖／翻攝自IG／歐陽娣娣、歐陽娜娜）

▲歐陽娣娣IG發文。（圖／翻攝自IG／歐陽娣娣）

推薦閱讀

小禎曝「這件事」留案底！入境美國遭盤問…當場「原機返遣」

小禎曝「這件事」留案底！入境美國遭盤問…當場「原機返遣」

前男友狠酸「渣女」　小春老婆呆寶靜爆氣嗆：你他媽有病！

前男友狠酸「渣女」　小春老婆呆寶靜爆氣嗆：你他媽有病！

周杰倫未P圖近照曝光！　「一看這裡」網傻了：變好多

周杰倫未P圖近照曝光！　「一看這裡」網傻了：變好多

梧桐妹乾爹是「這位男神」　送手繪畫作暖炸…網跪了：太有心！

梧桐妹乾爹是「這位男神」　送手繪畫作暖炸…網跪了：太有心！

《命中注定我愛你》翻拍「男女主角」名單曝光　是《雙世寵妃》的他！

《命中注定我愛你》翻拍「男女主角」名單曝光　是《雙世寵妃》的他！

Bo妞在路上…看到賈靜雯海報　脫口「一句話」小奶音萌炸！

Bo妞在路上…看到賈靜雯海報　脫口「一句話」小奶音萌炸！

柯震東爆「分手18歲白富美」　崩潰告白：不會再愛了…謝謝妳！

柯震東爆「分手18歲白富美」　崩潰告白：不會再愛了…謝謝妳！

謝忻半夜私會Youbike男！　身分曝光是「高學歷綜藝咖」

謝忻半夜私會Youbike男！　身分曝光是「高學歷綜藝咖」

王大陸「南韓記者會喊卡」爆和勝利有關　首鬆口回應了！

王大陸「南韓記者會喊卡」爆和勝利有關　首鬆口回應了！

王嘉爾「被問單身嗎」下秒搖頭了！　答完被自己嚇到：OMG

王嘉爾「被問單身嗎」下秒搖頭了！　答完被自己嚇到：OMG

遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！　「真沒勇氣告知」：他鐵定會哭

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！　「真沒勇氣告知」：他鐵定會哭

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！　「真沒勇氣告知」：他鐵定會哭

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」爆整容　網看呆：用斧頭割的吧

雷／《我們與惡的距離》 首集PTT刷爆！　賈靜雯一開口網全跪：哭慘

野生小甜甜沖繩穿短褲被拍！　無P照曝光「真實身材」秒現形

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

蔡凡熙突宣布：穩定交往中！　對象照片曝光…網驚「是男的」

唐綺陽運勢／水逆「真心話惹麻煩」！射手注意有危險　雙子桃花卡關

蘿莉塔生理期…曖昧男隔20分「妳下樓」！　口袋掏出一包…她夢碎了

韓媒忘打馬賽克！池昌旭與「台灣林太」合照外流⋯粉絲氣瘋

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

歐陽娜娜, 歐陽娣娣

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 原作淚訴《學貓叫》背後故事　蕭敬騰：沒想到這麼溫暖
  2. 韓藝瑟新戲「直接給觀眾看綠幕」！圈內人才知的拍攝辛酸曝光
  3. 只有她聞到魷魚絲味！　搬公司「鐵齒踩禁忌」師父警告：祂在提示妳了
  4. 天后同學熬出頭發片！浪Live創作詩人張孟權全新創作單曲《詩人情懷》
  5. 修杰楷1句話曝「真實婚姻」！被賈靜雯《與惡距離》關鍵橋段嚇到
  6. 捲歐陽娜娜一中風波！　歐陽娣娣「做這件事」惹怒陸網友
  7. 歧視掰掰！迪士尼小飛象也走「怪美風」
  8. 是演出還是獻媚？勝利鄭俊英反映韓演藝圈扭曲的「女體經濟」
  9. 阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！　「真沒勇氣告知」：他鐵定會哭
  10. 柯震東爆「分手18歲白富美」　崩潰告白：不會再愛了…謝謝妳！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366