王嘉爾「被問單身嗎」下秒搖頭了！　答完被自己嚇到：OMG

記者許皓婷／綜合報導

男星王嘉爾（Jackson）為南韓男團「GOT7」成員，他近日接受美媒《BuzzFeed》快問快答訪問，被問到「是否還單身」時，他做出第一反應後，傻眼直呼：「OMG！」更嚇壞一大票網友。

▲王嘉爾唱跳俱佳，吸引大票粉絲喜愛。（圖／翻攝自微博／王嘉爾）



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王嘉爾近日接受美媒專訪，節目中設計快問快答環節，要他在短短3分鐘內回答完30個問題，他被問到「為了吸引異性做過最愚蠢的事情」時，他透露在自己中學時期，曾經為了一位女生，用對方的名字改了自己的郵箱帳號，接著又害羞地說：「OMG這段剪掉！」逗樂不少粉絲。

▲王嘉爾接受「快問快答」。（圖／翻攝自微博／ShmilyJackson王嘉爾告白站）



而王嘉爾在被問到「是否還單身」時，他一聽到問題卻立即搖頭，不過又馬上說出「YES是單身」，他本人更是嚇到摀住嘴巴直呼：「OMG」，可愛的反應也讓網友看了紛紛留言：「問到單身居然下意識搖頭」、「哥你到底單不單身」、「竟然第一反應是給我搖頭」、「太可愛了吧」。

▲王嘉爾回應單身問題。（圖／翻攝自微博／ShmilyJackson王嘉爾告白站）



事實上，王嘉爾曾在節目上分享理想型，他透露自己沒有固定的類型，主要都是看感覺，「我覺得可以的話（就都可以），沒有說長頭髮、短頭髮這種的」，談到初戀時，他表示是和外國人，接下來也陸續交過女朋友，「就談了4、5個」。

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