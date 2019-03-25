ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

柯震東爆「分手18歲白富美」　崩潰告白：不會再愛了…謝謝妳！

記者許皓婷／綜合報導

藝人柯震東24日突然連發4篇貼文，不只照片內容負面驚悚，寫下的文字也十分悲觀，讓外界相當擔心他的目前心理狀態，他25日又轉發了2014年吸毒被逮後的道歉文，嚇壞不少粉絲。

▲柯震東發文道歉。（圖／翻攝自IG／柯震東）

▲柯震東發負面文，引起關注。（圖／翻攝自IG／柯震東）

請繼續往下閱讀...

柯震東24日先上傳有著「慢慢來，冷靜，不用擔心，不用趕，相信過程」內容的照片，並寫下：「Say goodbye.（說再見）」，更繼續說道「人會變嗎？！這個世界給你的答案是…不會」、「那還要堅持嗎…我回答世界…我很痛苦」、「很痛苦？！…世界回答你…對不起…我很殘酷」。

而柯震東2018年11月才剛爆出新歡是18歲的陳亮君（Lillian），女方背景還被起底是有40年歷史的亮宇纖維千金，大學則是申請上洛杉磯名校UCLA，不只外表甜美，學歷更是驚人，還傳出他已見過對方家長。但他最新一篇PO文卻寫著：「世界問我需要什麼.....愛情...友情...事業......我回答它......我這輩子.....不會再愛了.....謝謝妳。」引起外界猜測是不是失戀，掀起熱議。

▲柯震東發文道歉。（圖／翻攝自IG／柯震東）

▲柯震東發文疑指感情。（圖／翻攝自IG／柯震東）

而柯震東25日又轉發了自己2014年的PO文：「對不起大家，我一定會更好。」並在底下寫上：「我說到做到。」另外還有一張疑似是履歷表，上頭還寫著他的電影代表作，《那些年，我們一起追的女孩》、《小時代》系列等等，他更意味深長地寫下：「我的過去。」

▲柯震東發文道歉。（圖／翻攝自IG／柯震東）

▲柯震東發文道歉。（圖／翻攝自IG／柯震東）

而《ETtoday星光雲》記者瞭解後，柯震東經紀人回應：「藝人社群網路上的發文，純屬心情紓壓，暫時聯絡不上藝人，沒有要多做回應，謝謝關心。」

A-Lin姐姐Cover《有一種悲傷》　網友聽完：根本2.0版A-Lin

推薦閱讀

《命中注定我愛你》翻拍「男女主角」名單曝光　是《雙世寵妃》的他！

《命中注定我愛你》翻拍「男女主角」名單曝光　是《雙世寵妃》的他！

周杰倫未P圖近照曝光！　「一看這裡」網傻了：變好多

周杰倫未P圖近照曝光！　「一看這裡」網傻了：變好多

小禎曝「這件事」留案底！入境美國遭盤問…當場「原機返遣」

小禎曝「這件事」留案底！入境美國遭盤問…當場「原機返遣」

梧桐妹乾爹是「這位男神」　送手繪畫作暖炸…網跪了：太有心！

梧桐妹乾爹是「這位男神」　送手繪畫作暖炸…網跪了：太有心！

王嘉爾「被問單身嗎」下秒搖頭了！　答完被自己嚇到：OMG

王嘉爾「被問單身嗎」下秒搖頭了！　答完被自己嚇到：OMG

《炮仔聲》有大咖新角色！「3班底回歸」網驚：《金家》大合體

《炮仔聲》有大咖新角色！「3班底回歸」網驚：《金家》大合體

Bo妞在路上…看到賈靜雯海報　脫口「一句話」小奶音萌炸！

Bo妞在路上…看到賈靜雯海報　脫口「一句話」小奶音萌炸！

前男友狠酸「渣女」　小春老婆呆寶靜爆氣嗆：你他媽有病！

前男友狠酸「渣女」　小春老婆呆寶靜爆氣嗆：你他媽有病！

謝忻半夜私會Youbike男！　身分曝光是「高學歷綜藝咖」

謝忻半夜私會Youbike男！　身分曝光是「高學歷綜藝咖」

王大陸「南韓記者會喊卡」爆和勝利有關　首鬆口回應了！

王大陸「南韓記者會喊卡」爆和勝利有關　首鬆口回應了！

遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」爆整容　網看呆：用斧頭割的吧

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」爆整容　網看呆：用斧頭割的吧

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

遭哥哥好友「性侵長達1年」　21歲正妹大胃王痛哭：我不怪任何人

馮提莫無P照曝光！「臉部明顯變了」爆整容　網看呆：用斧頭割的吧

雷／《我們與惡的距離》 首集PTT刷爆！　賈靜雯一開口網全跪：哭慘

野生小甜甜沖繩穿短褲被拍！　無P照曝光「真實身材」秒現形

蔡凡熙突宣布：穩定交往中！　對象照片曝光…網驚「是男的」

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

蘿莉塔生理期…曖昧男隔20分「妳下樓」！　口袋掏出一包…她夢碎了

唐綺陽運勢／水逆「真心話惹麻煩」！射手注意有危險　雙子桃花卡關

韓媒忘打馬賽克！池昌旭與「台灣林太」合照外流⋯粉絲氣瘋

《101》練習生3年前對話挖出！　爆意淫EXID哈妮：我要下面

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

柯震東

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 是演出還是獻媚？勝利鄭俊英反映韓演藝圈扭曲的「女體經濟」
  2. 阿翔韓國工作…老婆半夜報喜！　「真沒勇氣告知」：他鐵定會哭
  3. 柯震東爆「分手18歲白富美」　崩潰告白：不會再愛了…謝謝妳！
  4. 瘋電影／嫌疑犯X　正妹的力量使真愛發揚光大
  5. 李佳穎「體脂只有14%」被醫生警告不孕！　增胖3kg看起來更瘦
  6. 為男友坐牢出獄竟成別人老公　影后「一生期盼的角色」
  7. 勝利夜店爆富豪孫女涉毒！「專吃偶像」同團變表兄弟...身分起底
  8. 唐綺陽運勢／水逆「真心話惹麻煩」！射手注意有危險　雙子桃花卡關
  9. 蔡明亮讓林青霞「有感覺」！《你的臉》收服金馬3影后
  10. 邵雨薇親妹「一句話」就讓她衝南投！　驕傲比YA自頒「最佳好姊姊」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366