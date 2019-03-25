柯震東爆「分手18歲白富美」　崩潰告白：不會再愛了…謝謝妳！

記者許皓婷／綜合報導

藝人柯震東24日突然連發4篇貼文，不只照片內容負面驚悚，寫下的文字也十分悲觀，讓外界相當擔心他的目前心理狀態，他25日又轉發了2014年吸毒被逮後的道歉文，嚇壞不少粉絲。

▲柯震東發負面文，引起關注。（圖／翻攝自IG／柯震東）



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柯震東24日先上傳有著「慢慢來，冷靜，不用擔心，不用趕，相信過程」內容的照片，並寫下：「Say goodbye.（說再見）」，更繼續說道「人會變嗎？！這個世界給你的答案是…不會」、「那還要堅持嗎…我回答世界…我很痛苦」、「很痛苦？！…世界回答你…對不起…我很殘酷」。

而柯震東2018年11月才剛爆出新歡是18歲的陳亮君（Lillian），女方背景還被起底是有40年歷史的亮宇纖維千金，大學則是申請上洛杉磯名校UCLA，不只外表甜美，學歷更是驚人，還傳出他已見過對方家長。但他最新一篇PO文卻寫著：「世界問我需要什麼.....愛情...友情...事業......我回答它......我這輩子.....不會再愛了.....謝謝妳。」引起外界猜測是不是失戀，掀起熱議。

▲柯震東發文疑指感情。（圖／翻攝自IG／柯震東）



而柯震東25日又轉發了自己2014年的PO文：「對不起大家，我一定會更好。」並在底下寫上：「我說到做到。」另外還有一張疑似是履歷表，上頭還寫著他的電影代表作，《那些年，我們一起追的女孩》、《小時代》系列等等，他更意味深長地寫下：「我的過去。」

▲柯震東發文道歉。（圖／翻攝自IG／柯震東）

而《ETtoday星光雲》記者瞭解後，柯震東經紀人回應：「藝人社群網路上的發文，純屬心情紓壓，暫時聯絡不上藝人，沒有要多做回應，謝謝關心。」