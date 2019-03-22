周杰倫未P圖近照曝光！　「一看這裡」網傻了：變好多

記者許皓婷／綜合報導

天王周杰倫和昆凌結婚後，育有女兒小周周（Hathaway）及兒子Romeo，家庭生活幸福。但常被調侃是「小公主」的他，私下也是出了名的愛喝奶茶，因此常被質疑發福就是奶茶惹的禍，但他的近照曝光後，卻被發現瘦了不少，在網路上掀起熱議。

▲周杰倫以愛奶茶出名。（圖／翻攝自IG／周杰倫）



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22日有網友曬出周杰倫與路人小男孩的合照，照片中，他上半身穿著黑色牛仔外套，搭配黑色長褲，穿得全身黑入鏡，臉上還戴著墨鏡，更剔掉之前留的鬍子，只見他還親切地搭著身旁小孩的肩膀，手裡比著YA露出微笑，十足親民。

▲周杰倫被發現瘦了。（圖／翻攝自微博）



而周杰倫的近照曝光後，被發現他臉頰不但變得消瘦，整個人的身形也似乎瘦了不少，讓網友看了直呼：「真的瘦了！」也意外引起粉絲熱烈討論，「估計最近沒喝奶茶」、「看來杰倫又一次戒奶茶了」、「鬍子一刮，過分帥氣了啊」、「變好多啊」。

事實上，周杰倫近日才剛到瑞士的巴塞爾，出席手錶品牌活動，他當時現身就已經將鬍子剔掉，他更在活動上透露，自己年底將舉辦演唱會，並直接承諾：「今年一定會有新專輯。」讓歌迷期待不已。

▲周杰倫承諾會出新專輯。（圖／翻攝自IG／周杰倫）