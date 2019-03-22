王大陸「南韓記者會喊卡」爆和勝利有關　首鬆口回應了！

記者許皓婷／綜合報導

藝人王大陸2015年以電影《我的少女時代》打開知名度，他近日和大陸女星林允合作《一吻定情》，22日原定赴韓宣傳開記者會，但21日下午電影宣傳卻臨時喊卡，原因眾說紛紜，在網路上引起熱議。

▲王大陸突然取消新電影在南韓的記者會。（圖／翻攝自微博／王大陸）



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王大陸、林允主演的《一吻定情》，自上映以來好評不斷，預計27日將在南韓上映，身為男主角的他和導演陳玉珊原訂在22日下午出席電影的訪韓宣傳記者會，但韓方卻在一天前以「內部原因」為由，宣佈這場記者會將無法如期進行。至於為何會在21日下午才宣佈取消記者會，也只得到「日程不得不變更」的低調回應。

▲王大陸、林允主演《一吻定情》，將在南韓上映。（圖／翻攝自微博／王大陸）



據《新浪娛樂》報導，求證王大陸的工作人員後，對方表示取消記者會是因主辦排的行程太緊湊，場地出狀況，更強調和「擔心現場被問勝利事件」完全沒關係，作為彌補還要求增加22日下午舉辦的粉絲見面會環節和時間，想回饋粉絲和分享電影作品心得。

事實上，王大陸先前曾因和勝利有私交，意外捲入對方的一連串風波，他的工作室日前就曾發聲明闢謠，撇清他本人與此次勝利醜聞無關，並表示近日網上流傳關於王大陸的惡劣謠言及影射皆非事實，鄭重澄清「王大陸先生與韓國藝人李勝利事件完全無關，並堅決反對、嚴厲譴責該事件的所有不法行為！」