楊大正「提6點槓上柯文哲」　爆粗口怒嗆：這不是騙票是什麼？

記者許皓婷／綜合報導

樂團滅火器24日登上高雄「大港開唱」壓軸演出，主唱楊大正在台上時，提到台北市長柯文哲先前自曝反同婚，他難掩憤怒，忍不住爆粗口：「昨天有個市長說他在同志婚姻投下反對票，我要說，我幹你娘咧！」引起外界熱議。

楊大正24日凌晨在臉書發文，談及在大港罵柯文哲一事，表示有柯粉私訊他要求道歉，「我想說的是我不可能道歉，如果有法律問題就法律解決就好，各位柯粉要討厭我或我的樂團請自便，這種節骨眼我絕對不會跟所有退步的價值妥協。」並表示自己曾經以為柯文哲是進步的力量，也在對方的競選場合上站台，「我在這邊吐自己兩口口水以示唾棄。」

▲楊大正嗆柯文哲「反同婚」。（圖／翻攝自Facebook／滅火器、柯文哲）



而楊大正更舉出6點說明，當中指出柯文哲對於同婚議題，是選前閃避，選後才說投反對，他痛批：「這不是騙票是什麼？遊行是人權，為什麼要經過你允許？」並表示藍營首長都大方跟護家盟牽手，還不是選上，讓他爆氣怒嗆：「我覺得你比他們都沒懶趴。」

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▲楊大正發文。（圖／翻攝自Facebook／滅火器）



而楊大正也表示滅火器樂團台獨的立場堅定，不會為了生活妥協，並無奈地說：「如果你因爲我憤怒的發言而決定不再支持這個樂團，慢走不送。你可以攻擊我，辱罵我，但不要再盧我道歉，我們往前走吧，這是一種價值的競爭，請包容並且各自努力。這是台灣的九局下半，我會保持風度與運動家精神打完這半局。」

事實上，台北市長柯文哲日前在美國波士頓座談會上，提到北市是民主、自由、多元、開放城市時，以同志大遊行為例，並表示在同婚公投上，「我投票的時候投反對，可是我允許12萬5千人上街遊行」，該句話引發質疑，事後他又澄清原意的我並非個人，是指「台北市民」，但仍引發軒然大波。

【楊大正FB全文】

聽說開始有柯粉私訊粉專

針對我今天在大港開唱的言論要求道歉了，

我想說的是我不可能道歉，

如果有法律問題就法律解決就好，

各位柯粉要討厭我或我的樂團請自便，

這種節骨眼我絕對不會跟所有退步的價值妥協。

我曾經以為柯文哲是進步的力量，

也在他的競選場合上站過台，

我在這邊吐自己兩口口水以示唾棄。

我有一些想法用條列式的方式列出，

關於大港開唱的一切我將不再回應。

1.為什麼我在市長選舉期間

沒有發表任何言論是因為我寧可柯文哲選上

也不願意看見國民黨再度拿下台北市。

2.兩岸一家親的言論我也沒有多大的反感

是因為我覺得柯搞不好有什麼苦衷或什麼算計，

反正這種話一堆人在講就算了吧。

3.婦聯會的事情我就完全不能接受了，

最讓我賭爛柯的是北農的事情，

你可以操吳音寧我為什麼不能幹你柯文哲。

4.同婚的事情你選前閃避，

選後洋洋得意的說自己投反對票，這不是騙票是什麼？

遊行是人權，為什麼要經過你允許？

那些藍營的首長不是都大大方方跟護家盟手牽手嗎？

還不是選上了，我覺得你比他們都沒懶趴。

5.我覺得一些朋友應該要搞清楚一些事，

我今天滅火器從來都沒有避諱堅定台獨立場，

照理講玩團沒飯吃也是剛好而已，

可是今天我們很幸運，在各種因緣際會之下

有很多支持我們音樂的朋友挺著，讓我們還可以租房子，

不會餓肚子，我由衷感謝。

但我們從來就不會眷戀眼前擁有的事情

而在篤信的價值上有任何妥協。

6.台灣引以為傲的民主和自由的價值正迅速的流失著，

你可能不覺得，但我覺得非常嚴重，

在這個節骨眼上我們已經沒有畏縮的空間了，

我會不計代價的大聲說出我信仰的價值，

期待您可以與我們同行，一起努力。

柯粉們，如果你因爲我憤怒的發言而決定不再支持這個樂團，

慢走不送。你可以攻擊我，辱罵我，但不要再盧我道歉，

我們往前走吧，這是一種價值的競爭，請包容並且各自努力。

這是台灣的九局下半，我會保持風度與運動家精神打完這半局。

台派們，溫柔的派起來！！

最後要感謝大港開唱，你們最棒惹