Sandy獻出「人生第一次」　完成秒崩潰…吐心聲：又緊張又擔心

記者許皓婷／綜合報導

藝人Sandy（吳姍儒）口條流利，和爸爸吳宗憲合體主持《小明星大跟班》，受到觀眾喜愛，擁有豐富經驗的她，卻是第一次主持爸爸的記者會，但對方卻整場大失控，讓她崩潰直呼：「想把他直接按靜音！」

▲Sandy首度主持吳宗憲的記者會。（圖／翻攝自IG／Sandy）



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Sandy25日擔任吳宗憲的演唱會記者會主持人，她開心表示：「人生第一次主持吳宗憲記者會，一度會有錄小大的錯覺。」但她接著無奈透露爸爸完全沒有照流程走，讓她直呼：「很想找到他的開關，或是把他直接按靜音！」更直接吐槽親爸：「他根本超級失控哥。」

▲Sandy爆料吳宗憲整場大失控。（圖／翻攝自IG／Sandy）



而Sandy還趁機偷抱怨：「害我剛在台上把最重要的資訊講錯。」父女倆的逗趣互動，也引來網友紛紛留言：「我以為妳已經可以完整掌控妳父親的失控」、「看到有人可以制裁diss憲哥莫名很爽」、「兩個人一起實在太可愛了」。

【SandyIG全文】

人生第一次主持吳宗憲記者會。

一度會有錄小大的錯覺，

而且同時會很想找到他的開關，

或是把他直接按靜音！！

完全沒有要照流程走，

（不是照稿，我們上台沒稿子都習慣了）

但我就心心念念等一下的儀式還有photo call

眼睜睜看著主辦單位在旁邊故作鎮定，

我又緊張又擔心～

旁邊還有個金蛋儀式啊啊啊啊～

他根本超 級 失 控 哥！！

2019/05/19 高雄巨蛋演唱會加場

3月30日中午12點在拓元售票系統開賣

好啦也是好玩，一場family style的記者會，

最令大家開心的就是，今年高雄場沒有我喔～

（他竟然在台上這樣講啦）

在高雄的鄉親父老們，預備搶票囉

演唱會2.0版本絕對值得。

#害我剛在台上把最重要的資訊講錯

#照片是未上台未崩潰前