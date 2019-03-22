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前男友狠酸「渣女」　小春老婆呆寶靜爆氣嗆：你他媽有病！

記者許皓婷／綜合報導

饒舌歌手呆寶靜和「頑童MJ116」成員小春結婚5年，兩人育有一個可愛兒子「大王」，家庭生活幸福、美滿。但她近日卻無故牽扯進疑似是前男友的徐真真發文風波，讓她爆氣直接開嗆：「你他媽有病吧？」

▲呆寶靜嗆前男友徐真真。（圖／翻攝自微博）

▲小春、呆寶靜婚後育有一子。（圖／翻攝自微博／呆寶靜）

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據悉，呆寶靜嫁給小春前，曾和同為饒舌歌手的徐真真交往，兩人更創立嘻哈樂團「天王星」，但事過境遷，她也以嫁給小春，嫁做人婦，但因男方20日在微博發文：「我竟然還存著我前女友的電話號碼。」並PO出手機通訊錄的畫面，上面的名稱寫著「渣女」，就有網友猜測指的是呆寶靜，還被TAG微博帳號的她，不堪其擾直接開嗆：「你他媽有病吧？到底關我什麼事，成天沒完沒了的往我身上潑髒水！」網友也紛紛替她抱屈，「關呆寶什麼事」、「呆寶不氣不氣，不要跟傻子計較」。

▲呆寶靜嗆前男友徐真真。（圖／翻攝自微博）

▲呆寶靜嗆前男友徐真真。（圖／翻攝自微博）

▲徐真真發文，呆寶靜無辜被牽扯。（圖／翻攝自微博／徐真真、呆寶靜）

而徐真真21日隨即在微博發文澄清：「希望大家不要再把我和我的歌跟呆寶聯繫起來。給她和她的家庭一個幸福的空間。」更無奈地向呆寶靜致歉：「因為我給妳一家人帶來的不便，我在這給妳一家道歉啦。」 ​​​​

▲呆寶靜嗆前男友徐真真。（圖／翻攝自微博）

▲徐真真向呆寶靜道歉。（圖／翻攝自微博／徐真真）

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關鍵字

頑童, 小春, 呆寶靜, 徐真真, 天王星

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