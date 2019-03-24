YouTuber「筷子老高」無預警改名！　背後原因曝光…網友全怒了

記者劉宜庭／綜合報導

網紅老高從2014年開始，和老婆小茉一起經營YouTube頻道「KUAIZERO」，常以流暢口條，解析各式獵奇新穎議題，吸引上百萬網友追蹤關注，人氣相當高。由於KUAIZERO讀音和「筷子」相像，不少人提到他時，都會直接稱「筷子老高」。不料，日前他無預警宣布更改頻道名稱，吐露背後原因後，卻讓眾人全都怒了！

▲KUAIZERO老高和老婆小茉在網路上擁有高人氣。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）

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如今，頻道名稱已經從「KUAIZERO」，改成了「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」，面對外界議論與好奇，老高於21日首度出面說明，原來，夫妻倆是遇上了「商標蟑螂」：「有個無恥的公司在三個月前註冊了KUAIZERO的標誌和名稱。」

不過，老高強調，「這個標誌是老高在5年前以小茉為原型，親手設計的。」於是，對方等於是嚴重侵犯了他的著作權，不過，由於他目前行程滿檔太忙了，只能等有空的時候再來處理此事，他也無奈表示：「望大家能夠諒解。蟑螂真是無處不在啊。哈哈。妙見神現在很不開心，怨念很重，蟑螂要小心了。﻿」

▲老高和小茉遇到「商標蟑螂」，頻道被迫改名。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）



老高夫婦更改頻道名稱原因曝光後，讓大票網友憤怒不已、紛紛建議夫妻倆強硬採取法律行動，不少人更留言怒喊，「告死他」、「人紅是非多，這些人太可惡了」、「不能忍，一定要維護個人利益」，在網路上引發一陣熱烈討論。

▲網友反應。（圖／翻攝自YouTube／老高與小茉 Mr & Mrs Gao）