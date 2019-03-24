陳冠希2歲女超大方！「車讓給媽騎還幫推」萌翻2萬人　網讚：再生一個

記者韓景樺／綜合報導

香港男星陳冠希（Edison）和女友秦舒培相戀多年，2017年喜獲愛女Alaia後，昔日的火爆浪子搖身一變「曬娃魔人」，好爸爸形象讓外界超驚訝。24日他也在IG分享女兒的最新萌照，Alaia推著媽媽的可愛模樣，也引起網友討論。

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▲陳冠希和秦舒培常在IG輪流曬娃。（圖／翻攝自IG／秦舒培、陳冠希）

陳冠希自從女兒誕生後，就經常在社群PO出「曬娃照」，更曾直言自己「有了 Alaia之後全都變了」。超寵女兒的陳冠希，不只為女兒準備要價不斐的潮服和玩具箱，平日裡也會和秦舒培一起帶女兒出去玩，24日他就在IG分享一張帶女兒去公園的照片，並發文「WHO THE BOSS ???」，後方配上的笑臉符號，也不難感受出陳冠希拍下照片時的好心情。

只見照片中穿著輕便的秦舒培微微看向鏡頭，肩上搭著印花外套，修長身軀坐在Alaia的小車上；而綁著小辮子的Alaia對於自己的玩具車被占領，不僅沒有任何不滿，還在後面輕跨著小步，並推著媽媽向前走。母女倆都帶著淺淺的微笑，畫面超有愛，也讓網友忍不住讚說「好可愛的小公主」，更有人直言「再生一個寶貝吧！太可愛漂亮了！」

▲陳冠希超疼女兒，24日更在IG曬出女兒推著媽媽的可愛照片。（圖／翻攝自IG／陳冠希）