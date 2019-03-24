男神求婚女友「戒指藏在飯裡面」　好友爆料完整過程：看完的人全哭了！

▲三浦翔平首度在鏡頭前分享婚姻生活。（圖／翻攝自IG／三浦翔平、桐谷美玲）

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星三浦翔平2018年7月和桐谷美玲結婚，從公開認愛到為女方規劃婚禮，過程雖然低調，但是寵妻舉動成為娛樂圈佳話。他近日在節目中透露求婚過程，再度閃瞎大批觀眾。

三浦翔平透露求婚選在朋友的餐廳，包廂中，自己悄悄架設隱藏攝影機，直說當時很緊張，「心臟砰砰跳呢！」他為了減緩緊張還邊喝啤酒，直到求婚成功後，再向桐谷美玲坦白「有攝影機在拍喔。」主持人好奇對方有沒有生氣，他說：「她不是會生氣的人。」

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▲三浦翔平、桐谷美玲結婚相當低調，但是寵妻舉動娛樂圈友人全知道。（圖／翻攝自IG／三浦翔平、桐谷美玲）

▲三浦翔平首度在鏡頭前分享婚姻生活。（圖／翻攝自推特／A-Studio）



事實上，好友佐藤健曾爆料在婚宴目擊的求婚畫面，「翔平把戒指藏在飯裡面，然後飯吃著吃著就挖到了，接著把戒指交給美玲說『我們結婚吧』，那個求婚的瞬間，她的反應真的是又驚訝又感動，怎麼說呢……太厲害！完全不是演的，然後我兩邊的朋友看完全部大哭，幸福的光芒真的太強了。」

除了求婚影片逼哭親友，三浦翔平和桐谷美玲親自拍兩人從邂逅到在一起的微電影，讓佐藤健直呼「根本就可以拍來賣錢啊！」

三浦翔平難得親口談婚後生活，透露桐谷美玲身材纖細，但是其實食量很大，夫妻倆都是吃大碗的分量，「她身體超健康。」他說著說著突然發現：「我第一次講我老婆的事情」，一句「我老婆」又閃爆日網，眾人紛紛留言「好想被這樣求婚」、「又喊老婆又喊我太太的！這破壞力太強了！」

▲佐藤健分享三浦翔平求婚過程。（影片取自YouTube，如遭刪除敬請見諒。）