ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

柯震東突發文說再見　「事隔5年仍遭酸戒毒」罕見反擊了！

記者張筱涵／綜合報導

藝人柯震東24日午間突然連發4篇貼文，不只照片內容負面或驚悚，他寫下的文字也十分悲觀，讓粉絲相當擔心他目前的心裡狀態，怎料卻還是有網友來重提吸毒過往，他也氣得作出了反擊。

▲柯震東。（圖／翻攝自柯震東臉書）

▲柯震東。（圖／翻攝自柯震東臉書）

請繼續往下閱讀...

柯震東先上傳有著「慢慢來，冷靜，不用擔心，不用趕，相信過程」內容的照片並寫下：「Say goodbye.（說再見）」的貼文，瞬間就讓大家嚇了好大一跳。他的憂鬱情緒似乎到了極限，繼續說道「人會變嗎？！這個世界給你的答案是…不會」、「那還要堅持嗎…我回答世界…我很痛苦」、「很痛苦？！…世界回答你…對不起…我很殘酷」，配上的圖一張比一張驚悚，最後還是一張惡魔的臉。

透過這4篇貼文可以明顯感受到柯震東的負面情緒，但有網友這時候提及了他懺悔改正的過往：「毒戒了嗎？」這也讓他忍不住反擊「早戒了！你個智障！」面對另個網友指責咎由自取，他也以反話方式回應「成語好好」，感覺精神已經到了最緊繃的狀態。

▲柯震東反擊酸民。（圖／翻攝自柯震東IG）

▲柯震東反擊酸民。（圖／翻攝自柯震東IG）

粉絲們也都十分擔心柯震東紛紛留言安慰打氣，「在屋子裡關久了就是會這樣，來走一走看一看，把你的心散一散」、「我們要一起努力呀！這樣才能衝破殘酷！我們是打不倒的超人」、「困難點都是一個考驗，所以不要被打敗，要變更強大的跨過去，要繼續努力加油！想想愛你的人還是很多的」。

▲柯震東反擊酸民。（圖／翻攝自柯震東IG）

▲柯震東4篇IG全文。（圖／翻攝自柯震東IG）

假ABC：講台語的女生很low！　黃小柔傻眼拆穿「只去國外4天3夜」

推薦閱讀

安以軒一看見「Bo妞新髮型」　秒PO照出賣賈靜雯：真的剪斜了

安以軒一看見「Bo妞新髮型」　秒PO照出賣賈靜雯：真的剪斜了

視網膜看歐陽娜娜表態「中國人」停住了：爸爸應更正女兒說法

視網膜看歐陽娜娜表態「中國人」停住了：爸爸應更正女兒說法

林志穎親弟結婚！　「千萬超跑列一排」迎親…場面超豪華

林志穎親弟結婚！　「千萬超跑列一排」迎親…場面超豪華

《一日系列》新學姊出爐！　國手周天成親姊「撞臉TWICE女星」網友戀愛了

《一日系列》新學姊出爐！　國手周天成親姊「撞臉TWICE女星」網友戀愛了

3大「台劇女神」抱一起合體！　網點開跪了：願望一次滿足

3大「台劇女神」抱一起合體！　網點開跪了：願望一次滿足

丁寧出車禍！　無照騎士迎面撞上噴飛…後方大貨車突衝出

丁寧出車禍！　無照騎士迎面撞上噴飛…後方大貨車突衝出

勝利金主「台灣林太」夜店一晚豪擲600萬！被爆老公是台高官

勝利金主「台灣林太」夜店一晚豪擲600萬！被爆老公是台高官

2年買2間千萬豪宅！丫頭「月賺百萬2心法」曝光　專家服了：真的專業

2年買2間千萬豪宅！丫頭「月賺百萬2心法」曝光　專家服了：真的專業

周杰倫時隔3年宣布：是時候了！　粉絲全落下老母親的淚水

周杰倫時隔3年宣布：是時候了！　粉絲全落下老母親的淚水

成語蕎「肚子肉太多」錄影照被酸！　網抓包真相…她嘆：很無言

成語蕎「肚子肉太多」錄影照被酸！　網抓包真相…她嘆：很無言

她挺歐陽娜娜：台灣本是中國一省　館長被下戰帖「滾出去」硬起來說話了！

她挺歐陽娜娜：台灣本是中國一省　館長被下戰帖「滾出去」硬起來說話了！

周杰倫時隔3年宣布：是時候了！　粉絲全落下老母親的淚水

周杰倫時隔3年宣布：是時候了！　粉絲全落下老母親的淚水

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

她挺歐陽娜娜：台灣本是中國一省　館長被下戰帖「滾出去」硬起來說話了！

周杰倫時隔3年宣布：是時候了！　粉絲全落下老母親的淚水

林志穎親弟結婚！　「千萬超跑列一排」迎親…場面超豪華

安以軒一看見「Bo妞新髮型」　秒PO照出賣賈靜雯：真的剪斜了

Gail超輕鬆快嘴飆完《你要的全拿走》　10萬人強推：給JJ留點面子！

3大「台劇女神」抱一起合體！　網點開跪了：願望一次滿足

女記者闖「五子命案」現場崩潰卡陰　廟公一看變臉：妳後面有5個小孩

鄧紫棋「脫皮爛臉」素顏求救！　醫神救援「阿嬤保養品」高CP被推爆

2年買2間千萬豪宅！丫頭「月賺百萬2心法」曝光　專家服了：真的專業

趙正平強抱25秒「辣模子涵驚恐走光」！　死命拉裙畫面曝光…網怒譙：太離譜

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

柯震東

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 阿信牽線合作！他首唱找宇宙人當嘉賓　一見面喊小玉「很長」
  2. 獨家／Uber司機兇哭2娃　男星氣炸客訴「對方退50元」
  3. 姑婆堅持「牙膏治燙傷」！　他拖到潰爛才就醫…被告知「晚3天截肢」
  4. 專訪／張棟樑曝「抗壓性弱」：不適合當藝人　和王心凌組CP想逃避
  5. 韓媒忘打馬賽克！池昌旭與「台灣林太」合照外流⋯粉絲氣瘋
  6. 女粉吐露「生命沒意義」　林俊傑哽咽跪地..見這畫面險噴淚！
  7. 上廁所被「西裝型男」插隊..他嗆聲阻止！尿完發現是「國際級大咖」
  8. 范瑋琪素顏同框容嘉！　「43歲VS.35歲」凍齡合照嚇傻網友
  9. 柯震東突發文說再見　「事隔5年仍遭酸戒毒」罕見反擊了！
  10. 八點檔女星按摩到一半…師傅突消失留她「裸體吹冷風」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366