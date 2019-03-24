柯震東突發文說再見　「事隔5年仍遭酸戒毒」罕見反擊了！

記者張筱涵／綜合報導

藝人柯震東24日午間突然連發4篇貼文，不只照片內容負面或驚悚，他寫下的文字也十分悲觀，讓粉絲相當擔心他目前的心裡狀態，怎料卻還是有網友來重提吸毒過往，他也氣得作出了反擊。

▲柯震東。（圖／翻攝自柯震東臉書）

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柯震東先上傳有著「慢慢來，冷靜，不用擔心，不用趕，相信過程」內容的照片並寫下：「Say goodbye.（說再見）」的貼文，瞬間就讓大家嚇了好大一跳。他的憂鬱情緒似乎到了極限，繼續說道「人會變嗎？！這個世界給你的答案是…不會」、「那還要堅持嗎…我回答世界…我很痛苦」、「很痛苦？！…世界回答你…對不起…我很殘酷」，配上的圖一張比一張驚悚，最後還是一張惡魔的臉。

透過這4篇貼文可以明顯感受到柯震東的負面情緒，但有網友這時候提及了他懺悔改正的過往：「毒戒了嗎？」這也讓他忍不住反擊「早戒了！你個智障！」面對另個網友指責咎由自取，他也以反話方式回應「成語好好」，感覺精神已經到了最緊繃的狀態。

▲柯震東反擊酸民。（圖／翻攝自柯震東IG）

粉絲們也都十分擔心柯震東紛紛留言安慰打氣，「在屋子裡關久了就是會這樣，來走一走看一看，把你的心散一散」、「我們要一起努力呀！這樣才能衝破殘酷！我們是打不倒的超人」、「困難點都是一個考驗，所以不要被打敗，要變更強大的跨過去，要繼續努力加油！想想愛你的人還是很多的」。

▲柯震東4篇IG全文。（圖／翻攝自柯震東IG）