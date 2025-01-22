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《夜市王》出包！　南機場蚵嗲老闆爆「爐具全被換掉」：炸10個破9個

記者田暐瑋／綜合報導

人氣綜藝節目《夜市王》日前總決賽，最終由花蓮東大門夜市奪下冠軍。台北南機場夜市的蚵嗲老闆事後發文向當天排隊苦等的客人道歉，並透露是到現場後，才發現主辦單位提供的爐具與事前溝通的不符，導致無法順利製作餐點，對此，《夜市王》也發聲了。

▲南機場夜市的蚵嗲老闆爆出主辦給的爐具規格跟說好的不一樣。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）

▲南機場夜市的蚵嗲老闆爆出主辦給的爐具規格跟說好的不一樣。（圖／翻攝自YouTube／夜市王）

台北南機場夜市的蚵嗲老闆在總決賽後發文，先是向當天在現場排隊多時卻沒買到的客人道歉，接著表示事前原本要拆卸自己平常使用的爐具到高雄比賽，但被主辦拒絕，比賽當天抵達現場時，發現爐具和切板全都規格不同，情「涼了一半以上」，只好硬著頭皮用現有的器具上場比賽，結果炸10個就破9個，「你能想像鍋子直接浮在爐架上面，開火只能燒到鍋底的情況嗎？」

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不只如此，比賽規則也臨時調整，從原本限購5種品項改為無上限，讓蚵嗲老闆在原本的窘境下忙到「根本炸不完」，品質未達期望導致部分客戶留言批評，讓他無奈地表示：「本來希望藉由比賽讓更多人認識這項美食，結果卻變成自毀招牌。」

▲南機場夜市的蚵嗲老闆爆出主辦給的爐具規格跟說好的不一樣。（圖／翻攝自Threads）

▲南機場夜市的蚵嗲老闆爆出主辦給的爐具規格跟說好的不一樣，但沒多久就刪文。（圖／翻攝自Threads）

對於蚵嗲老闆的說明，《夜市王》也在該文底下留言：「老闆辛苦了！不熟悉的場地、無法駕馭的爐具、加上爆炸的人潮，大家一定會再光顧南機場親自去吃！」老闆後來刪除原文並澄清，發文僅是想還原比賽現場的狀況，並感謝主辦單位的邀請。而主持人之一的美麗也在留言區留下鼓勵：「看到你對品質如此堅持，下次一定要點爆！」

▲南機場夜市的蚵嗲老闆爆出主辦給的爐具規格跟說好的不一樣。（圖／翻攝自Threads）

▲《夜市王》官方留言。（圖／翻攝自Threads）

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