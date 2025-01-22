ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

清純女星李麗珍當小三「1個月戰52次」！情夫、元配玩3人行　荒淫性史毀星途

李麗珍從玉女轉型成性感女神，接演多部三級片。（翻攝微博）

圖文／鏡週刊

香港女星李麗珍因《開心鬼》系列電影走紅，清純形象深植人心。為擴展戲路，她曾接演尺度較大的三級片《蜜桃成熟時》，轉型性感女神。然而，之後她捲入與已婚造型師馬桂燦的不倫關係，私生活備受關注，甚至原配還爆料她胃口超大，「一個月要激戰52次」。

李麗珍早年以清純玉女形象出道，深受觀眾喜愛。然而，事業發展一度遇到瓶頸。為求突破，她大膽嘗試性感路線，接拍三級片《蜜桃成熟時》《愛的精靈》等片，並與周星馳在《家有喜事》中上演激情對手戲。不過，李麗珍在1994年毅然決然地告別三級片，令許多影迷感到惋惜。隨後，她在1996年與香港音樂人許願結婚，次年生下一女。然而，這段婚姻短短4年就結束，而後在2004年更被爆出與髮型師馬桂燦不倫性關係，不僅與原配共侍一夫，大玩3P性愛，甚至傳出馬桂燦9歲的兒子目睹性愛場景。

李麗珍被爆介入髮型師馬桂燦婚姻，傳出性愛醜聞。（翻攝微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李麗珍被爆介入髮型師馬桂燦婚姻，傳出性愛醜聞。（翻攝微博）

李麗珍因這起荒淫的性醜聞而形象重挫，馬桂燦妻子還出書揭發3人淫亂的性愛史，透露李麗珍性愛需求大，1個月要激戰52次。儘管李麗珍極力否認，這段緋聞仍對她的演藝事業造成毀滅性的打擊，迫使她退出演藝圈。

事件中的男主角馬桂燦最後罹患胃癌，經過化療和切胃手術等痛苦治療後，飽受病魔摧殘，於2020年病逝。李麗珍則因不倫醜聞而一度輕生，雖然曾與香港作詞人潘源良譜出戀曲，兩人因合作電影《戀愛季節》結緣，然而，這段感情最終無疾而終，潘源良後來在加拿大另娶小17歲嫩妻。

李麗珍曾在節目中透露，她之所以會轉型拍攝三級片，是因為想要擺脫以往清純的形象，她坦言接演多年「妹妹角色」，一直被定型為清純玉女，打算趁年輕時展現性感與青春魅力，力求轉型，公司為了讓她能更從容地面對日後性感拍攝，特別安排她拍攝寫真集，讓她可以提前熟悉拍攝流程，以免之後上場時尷尬。


更多鏡週刊報導
擺脫霸凌地獄重生！16歲輟學少女逆襲成千萬富婆　18歲賺進第一桶金
賭債纏身！女大生「肉償」債主價格曝光　男友心碎：已睡6次
別去東京大阪京都人擠人　彭博推薦5大日本鮮為人知祕境

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

張員瑛會想結婚嗎？　她羞回：看緣分

推薦閱讀

《單身地獄4》李時安吃官司！　經紀公司怒提告指控：拍完就提解約

《單身地獄4》李時安吃官司！　經紀公司怒提告指控：拍完就提解約

吳婉君、趙駿亞外洩愛足跡！　半年前傳緋聞「駁當第三者」

吳婉君、趙駿亞外洩愛足跡！　半年前傳緋聞「駁當第三者」

網紅實測「2000元刮刮樂中獎率」傻眼了！　奇數偶數刮中機率超驚人

網紅實測「2000元刮刮樂中獎率」傻眼了！　奇數偶數刮中機率超驚人

江坤俊突宣布「最後門診」！才說「生活給我一拳」證實離開動向曝

江坤俊突宣布「最後門診」！才說「生活給我一拳」證實離開動向曝

林葉亭尋父擴大到新竹！　「爸爸常說去北極殿拜拜」請求鄉親幫忙

林葉亭尋父擴大到新竹！　「爸爸常說去北極殿拜拜」請求鄉親幫忙

祈錦鈅「衣服穿太小件」！半邊被看光 解放細肩帶：都在看有沒有掉下來

祈錦鈅「衣服穿太小件」！半邊被看光 解放細肩帶：都在看有沒有掉下來

林雨宣臉書自介「頭上沒長草」挨酸　連PO劇照反刪預算挺公視

林雨宣臉書自介「頭上沒長草」挨酸　連PO劇照反刪預算挺公視

謝欣穎凌晨突PO「你有什麼我值得去愛」！爆分手王柏傑1月 鬆口洩心聲

謝欣穎凌晨突PO「你有什麼我值得去愛」！爆分手王柏傑1月 鬆口洩心聲

楊謹華輕鬆新購6000萬豪宅！　搬新家拚運氣…甩建商官司

楊謹華輕鬆新購6000萬豪宅！　搬新家拚運氣…甩建商官司

收入被中斷…港星妻突發文「全家跳樓」　網嚇壞：4個孩子是無辜的

收入被中斷…港星妻突發文「全家跳樓」　網嚇壞：4個孩子是無辜的

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店…竟回：會腿軟的

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店…竟回：會腿軟的

尾牙目睹女同事「幫老公整理帽T棉絮」！陳艾琳怒了：請有點邊界感

尾牙目睹女同事「幫老公整理帽T棉絮」！陳艾琳怒了：請有點邊界感

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《單身地獄4》李時安吃官司！　經紀公司怒提告指控：拍完就提解約

吳婉君、趙駿亞外洩愛足跡！　半年前傳緋聞「駁當第三者」

網紅實測「2000元刮刮樂中獎率」傻眼了！　奇數偶數刮中機率超驚人

江坤俊突宣布「最後門診」！才說「生活給我一拳」證實離開動向曝

林葉亭尋父擴大到新竹！　「爸爸常說去北極殿拜拜」請求鄉親幫忙

祈錦鈅「衣服穿太小件」！半邊被看光 解放細肩帶：都在看有沒有掉下來

林雨宣臉書自介「頭上沒長草」挨酸　連PO劇照反刪預算挺公視

謝欣穎凌晨突PO「你有什麼我值得去愛」！爆分手王柏傑1月 鬆口洩心聲

楊謹華輕鬆新購6000萬豪宅！　搬新家拚運氣…甩建商官司

收入被中斷…港星妻突發文「全家跳樓」　網嚇壞：4個孩子是無辜的

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊, 李麗珍

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 江坤俊突宣布「最後門診」！才說「生活給我一拳」證實離開動向曝
  2. 網紅實測「2000元刮刮樂中獎率」傻眼了！　奇數偶數刮中機率超驚人
  3. 小孟老師／1月22日星座運勢　天蠍今天輕鬆賺
  4. 林葉亭尋父擴大到新竹！　「爸爸常說去北極殿拜拜」請求鄉親幫忙
  5. 童年陰影回來了！《邪降》前傳回歸　老僧遭下降頭「大吐血橫倒街頭」
  6. 什麼都AI小心害了你！　《完美伴侶》性愛機器人失控反撲
  7. 徐懷鈺緋聞男被挖出！　不忍了內幕全說：應該先走人
  8. 楊謹華輕鬆新購6000萬豪宅！　搬新家拚運氣…甩建商官司
  9. 吳婉君、趙駿亞外洩愛足跡！　半年前傳緋聞「駁當第三者」
  10. 才剛考完學測…動力火車顏志琳宣布「女兒禁愛令解除了」！

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366