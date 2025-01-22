圖文／鏡週刊

香港女星李麗珍因《開心鬼》系列電影走紅，清純形象深植人心。為擴展戲路，她曾接演尺度較大的三級片《蜜桃成熟時》，轉型性感女神。然而，之後她捲入與已婚造型師馬桂燦的不倫關係，私生活備受關注，甚至原配還爆料她胃口超大，「一個月要激戰52次」。

李麗珍早年以清純玉女形象出道，深受觀眾喜愛。然而，事業發展一度遇到瓶頸。為求突破，她大膽嘗試性感路線，接拍三級片《蜜桃成熟時》《愛的精靈》等片，並與周星馳在《家有喜事》中上演激情對手戲。不過，李麗珍在1994年毅然決然地告別三級片，令許多影迷感到惋惜。隨後，她在1996年與香港音樂人許願結婚，次年生下一女。然而，這段婚姻短短4年就結束，而後在2004年更被爆出與髮型師馬桂燦不倫性關係，不僅與原配共侍一夫，大玩3P性愛，甚至傳出馬桂燦9歲的兒子目睹性愛場景。

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▲李麗珍被爆介入髮型師馬桂燦婚姻，傳出性愛醜聞。（翻攝微博）

李麗珍因這起荒淫的性醜聞而形象重挫，馬桂燦妻子還出書揭發3人淫亂的性愛史，透露李麗珍性愛需求大，1個月要激戰52次。儘管李麗珍極力否認，這段緋聞仍對她的演藝事業造成毀滅性的打擊，迫使她退出演藝圈。

事件中的男主角馬桂燦最後罹患胃癌，經過化療和切胃手術等痛苦治療後，飽受病魔摧殘，於2020年病逝。李麗珍則因不倫醜聞而一度輕生，雖然曾與香港作詞人潘源良譜出戀曲，兩人因合作電影《戀愛季節》結緣，然而，這段感情最終無疾而終，潘源良後來在加拿大另娶小17歲嫩妻。

李麗珍曾在節目中透露，她之所以會轉型拍攝三級片，是因為想要擺脫以往清純的形象，她坦言接演多年「妹妹角色」，一直被定型為清純玉女，打算趁年輕時展現性感與青春魅力，力求轉型，公司為了讓她能更從容地面對日後性感拍攝，特別安排她拍攝寫真集，讓她可以提前熟悉拍攝流程，以免之後上場時尷尬。



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