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NanaQ看手相被吃豆腐！　「親揭1招自保」尷尬結局曝光

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber NanaQ以自律極簡原則走紅，平時用心經營社群的她，最近在IG限動分享，自己如何以斷掌手相來應對那些假借看手相之名，實則是在吃豆腐的男生，「最後都是尷尬收場，因為我只有兩條線，對方搞不懂哪個才是感情線。」

▲▼NanaQ（圖／翻攝自Facebook／NanaQ）

▲NanaQ會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／NanaQ）

NanaQ透露，當男生試圖透過看手相來接近她時，常因她的手掌上只有兩條明顯的線而感到困惑，無法確定哪條是感情線。在這些尷尬的互動中，NanaQ常會開玩笑地向對方表示「帥吧，我會剋夫喔。」顯示了她的幽默感，也暗示了她對這類場合的不屑一顧。她解釋，自己的獨特手相是來自於她的阿嬤，強大的隔代遺傳讓她和哥哥都是所謂的斷掌。

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▲▼NanaQ（圖／翻攝自Facebook／NanaQ）

▲NanaQ透露看手相被吃豆腐。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

此外，NanaQ還透過Threads發布一篇諷刺噁男的文章，「笨蛋雖然會因為太笨而不知道自己笨，但噁男應該還是有辦法知道自己很噁才對，因為世界上有一種東西叫做鏡子。」最後，她在文末以「不是我說的喔，是書上寫的」做結尾，用幽默的口吻來指出，某些人可能對自己的行為認知不清。

▲▼NanaQ（圖／翻攝自Threads／帳號名稱）

▲NanaQ發文寫下心情。（圖／翻攝自Threads／nanaq1111）

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NanaQ, 網紅, YouTuber

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