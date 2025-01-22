不只《甄嬛》！《琅琊榜》開播10年　電視台宣布「春節YT馬拉松」

記者黃庠棻／台北報導

2025年是《琅琊榜》播出十週年，10年前《琅琊榜》播出時叫好叫座，也讓胡歌、劉濤、王凱等一票演員人氣飆升，胡歌曾在採訪中表示，劉濤是他拍戲多年來，第一個幫他擦鼻涕的女演員。

▲《琅琊榜》播出十週年。（圖／緯來戲劇台提供）

隨著《琅琊榜》播出第十年，緯來戲劇台也宣布今年過年將於1月25日（六）晚間6點在YouTube頻道推出《琅琊榜》24小時馬拉松直播，讓喜歡《琅琊榜》的影迷過年追劇不無聊。

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▲《琅琊榜》播出十週年。（圖／緯來戲劇台提供）



《琅琊榜》以虛擬的中國南北朝歷史為背景，描述曾是戰場大將的梅長蘇（胡歌飾）因為奸臣的迫害與叛變，讓他們一票忠良變逆臣，忍受著削皮之痛，他換了一個面孔回到金陵，扶植最不被看好的靖王奪嫡，在他天衣無縫的攻心計中，靖王離王位愈來愈近，也讓他一償報仇與公開真相的心願，尤其劇中插曲〈紅顏舊〉由女主角劉濤演唱，當插曲出現時也會引影迷一同高歌。

▲《琅琊榜》播出十週年。（圖／緯來戲劇台提供）



《琅琊榜》拍攝時從冬天拍到夏天，劇中胡歌飾演的梅長蘇是個體弱多病的謀士，劇中常穿著毛領大衣，胡歌透露，剛開始拍時他是劇組中最幸福的人，永遠在火爐旁邊烤手演戲，大家都羨慕他，自己也多加了許多在暖爐旁烤手的戲；後來到了夏天，他能離多遠就多遠，拍到衣服都濕了。

▲《琅琊榜》播出十週年。（圖／緯來戲劇台提供）



劇中，最讓劉濤印象深刻的是，在涼亭中扯梅長蘇的衣領，大喊「這裡明明有一顆痣」，她說那場戲硬扯胡歌的衣領還扯不太下來，而且胡歌情緒很滿，哭到不行，鼻涕都到嘴巴了，導演還不喊卡，鏡頭又正在拍胡歌，所以她便順手擦了胡歌的鼻涕要他「接著演」。

▲《琅琊榜》播出十週年。（圖／緯來戲劇台提供）

對此，胡歌有感而發說道「劉濤竟徒手幫忙擦鼻涕」，讓他下戲後對對方說「真是太佩服了，我拍戲那麼多年，妳是第一次幫我擦鼻涕的女演員。」今年過年，歡迎鎖定緯來戲劇台YouTube頻道，線上馬拉松收看《琅琊榜》。