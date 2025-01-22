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吳婉君、趙駿亞外洩愛足跡！　半年前傳緋聞「駁當第三者」

【獨家】【不認愛一起玩】嘴上不認交往　吳婉君、趙駿亞外洩愛足跡

▲趙駿亞和吳婉君同遊印尼小島，刻意選了不同角度的照片發社群。（圖／翻攝自趙駿亞IG）

圖文／鏡週刊

八點檔女神吳婉君去年和趙駿亞傳出曖昧情，還被拍到夜奔男方家中共度3小時，即使緋聞傳得滿天飛，但兩人打死不認，行事轉為低調。近期兩人密遊以巨型蜥蜴聞名的印尼科莫多島，同遊但不同框，社群已外洩藏愛的風光。

吳婉君以三立台八《炮仔聲》打出知名度，戲外她則是熱愛戶外運動的陽光女子，經常走訪野溪溫泉、海邊SUP，將自己活成了女版冒險王，而她的愛好恰巧與也走戶外路線的男星趙駿亞相同，兩人從去年3月就傳出戀情，近期則被發現密遊印尼科莫多島。

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【獨家】【不認愛一起玩】嘴上不認交往　吳婉君、趙駿亞外洩愛足跡

▲吳婉君穿上火辣比基尼秀出性感身材，掌鏡人被疑是趙駿亞。（圖／翻攝自吳婉君IG）

社群美照　足跡巧重疊

【獨家】【不認愛一起玩】嘴上不認交往　吳婉君、趙駿亞外洩愛足跡

▲吳婉君雖刻意不打卡，但貼文中已透露自己在印尼海島。（圖／翻攝自吳婉君IG）

吳婉君日前在社群上曬了一批泳裝美照，照片中她划著SUP，在海上、沙灘綻放燦爛笑容，是輕鬆寫意的度假心情，雖然沒有打卡，但下方的標籤#komodo則洩漏了祕密，原來她在印尼的科莫多島，也令人好奇，美照背後的掌鏡人是誰？再對照趙駿亞的社群，就得到了答案。

【獨家】【不認愛一起玩】嘴上不認交往　吳婉君、趙駿亞外洩愛足跡

▲趙駿亞的打卡地點，顯示出和吳婉君在同一座島上。（圖／翻攝自趙駿亞IG）

另一邊的趙駿亞則發布了他和科莫多島馳名的野生動物，俗稱科莫多龍的科莫多巨蜥的合照。科莫多島位於巴里島東方約1個半小時的飛行時間，同屬印尼境內，比對兩人照片足跡，不只玩了科莫多，同時連周邊幾個小島與巴里島，都有他們的身影。雖同處一地，時間也重疊，但刻意在不同的景點拍照並發布，恐怕是兩人不願認愛，卻欲蓋彌彰。

【獨家】【不認愛一起玩】嘴上不認交往　吳婉君、趙駿亞外洩愛足跡

▲吳婉君（右）跟趙駿亞（左）除了私交好外，也曾在大愛台戲劇《河畔卿卿》演過夫妻。（圖／大愛提供）

堅稱好友　不是第三者

【獨家】【不認愛一起玩】嘴上不認交往　吳婉君、趙駿亞外洩愛足跡

▲趙駿亞（右）在海中騎馬，秀出他陽光大男孩的英姿。（圖／翻攝自趙駿亞IG）

會讓兩人至今都還堅稱只是好朋友的原因，是趙駿亞和前女友主播分手時，有對吳婉君不利的報導指稱「剛巧吳婉君不久前與富二代男友分手，如今趙駿亞『恰巧』情變，看在知情人士眼中一切早有蹊蹺。」

【獨家】【不認愛一起玩】嘴上不認交往　吳婉君、趙駿亞外洩愛足跡

▲趙駿亞在海中，吳婉君（中）就挑選自己和小朋友在沙灘玩的美照。（圖／翻攝自吳婉君IG）

在趙駿亞還沒與主播女友分手時，吳婉君就常跟他上山下海，一起探索世界，好交情不藏私，吳婉君社群上大方分享的舉動，其實就讓男方友人看不慣，更略帶諷刺地表示「她（吳婉君）一天到晚在示愛（趙駿亞）」。接著去年8月，吳婉君又被拍到夜入趙駿亞住家，媒體在樓下等了三小時都沒見吳婉君再出來。

【獨家】【不認愛一起玩】嘴上不認交往　吳婉君、趙駿亞外洩愛足跡

▲吳婉君（左）和趙駿亞（右）都熱愛戶外活動，常常同框曝光，但傳緋聞後就轉為低調。（圖／翻攝自趙駿亞臉書）

對於頻繁和趙駿亞互動，吳婉君則是發文否認有情愫，除了聲明自己不是第三者外，也解釋「我與趙先生是認識很久的朋友，近期因為戶外活動而有較多的往來，本來就是健康且正常的交友關係。」



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