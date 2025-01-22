佳娜搭經濟艙腳麻痛哭！婚後為金錢吵架　爆氣噴祖雄：沒錢為什麼讓我懷孕

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（23日）播出「不可思議有這麼一天，女人的“日常舉動”男人眼裡很拜金」，藝人佳娜不滿老公祖雄連咖啡錢都要計較：「我很愛喝咖啡，一天大概要喝3杯，剛好我們家樓下就是咖啡店，我很享受那個氣氛，但他就看不下去，說我浪費錢，就去買咖啡機，叫我在家喝，但我都喝小杯的，因為大杯更貴，他會罵我。」

▲佳娜和祖雄為金錢吵架 。（圖／中天綜合台提供）

這抱怨讓祖雄聽得很無奈，更表示佳娜每個月光是喝咖啡的開銷就要破萬元：「咖啡膠囊我買她喜歡的口味，價錢差了3倍，但她就是要去樓下喝，我跟她說喝美式最省錢，結果她喝最貴的。」而他也提到自己之所以會對錢斤斤計較，其實都是為了養家：「單身的時候體驗不出來到底衛生紙要省來幹嘛的，但組織一個家庭後，這都是要計算的，我有一天去買衛生紙還有寵物、小孩、廚房要用的乾濕紙巾，買一買1萬塊就不見了。」

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▲祖雄解釋一切都是為家庭。（圖／中天綜合台提供）



佳娜還抱怨婚後連出去玩都很克難：「我們要飛歐洲，我有『提醒他』，我從來沒搭過經濟艙，他說好，結果一上飛機，我發現在最後面，我那時候懷孕，坐到腳都麻痹了，我在那邊哭，回來的時候才變成我坐商務艙，他坐經濟艙。」

祖雄則解釋：「因為她說沒搭過經濟艙，我才想說讓她試試看，而且她懷孕，空姐讓我們坐4個人的位置，所以她是可以躺的，不過我還是有一直跟她溝通，因為過年我們要回馬來西亞，她也一直說要搭商務艙，我就說『妳可不可以給豪華經濟艙一個機會』？」即便祖雄不斷強調自己所做的一切都是為了家，但佳娜不僅不領情，還語出驚人表示：「我懷你的小孩，你沒錢為什麼要讓我懷孕？」

