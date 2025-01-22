ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

佳娜搭經濟艙腳麻痛哭！婚後為金錢吵架　爆氣噴祖雄：沒錢為什麼讓我懷孕

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（23日）播出「不可思議有這麼一天，女人的“日常舉動”男人眼裡很拜金」，藝人佳娜不滿老公祖雄連咖啡錢都要計較：「我很愛喝咖啡，一天大概要喝3杯，剛好我們家樓下就是咖啡店，我很享受那個氣氛，但他就看不下去，說我浪費錢，就去買咖啡機，叫我在家喝，但我都喝小杯的，因為大杯更貴，他會罵我。」

▲▼ 佳娜和祖雄為金錢吵架 。（圖／中天綜合台提供）

▲佳娜和祖雄為金錢吵架 。（圖／中天綜合台提供）

這抱怨讓祖雄聽得很無奈，更表示佳娜每個月光是喝咖啡的開銷就要破萬元：「咖啡膠囊我買她喜歡的口味，價錢差了3倍，但她就是要去樓下喝，我跟她說喝美式最省錢，結果她喝最貴的。」而他也提到自己之所以會對錢斤斤計較，其實都是為了養家：「單身的時候體驗不出來到底衛生紙要省來幹嘛的，但組織一個家庭後，這都是要計算的，我有一天去買衛生紙還有寵物、小孩、廚房要用的乾濕紙巾，買一買1萬塊就不見了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 佳娜和祖雄為金錢吵架 。（圖／中天綜合台提供）

▲祖雄解釋一切都是為家庭。（圖／中天綜合台提供）

佳娜還抱怨婚後連出去玩都很克難：「我們要飛歐洲，我有『提醒他』，我從來沒搭過經濟艙，他說好，結果一上飛機，我發現在最後面，我那時候懷孕，坐到腳都麻痹了，我在那邊哭，回來的時候才變成我坐商務艙，他坐經濟艙。」

祖雄則解釋：「因為她說沒搭過經濟艙，我才想說讓她試試看，而且她懷孕，空姐讓我們坐4個人的位置，所以她是可以躺的，不過我還是有一直跟她溝通，因為過年我們要回馬來西亞，她也一直說要搭商務艙，我就說『妳可不可以給豪華經濟艙一個機會』？」即便祖雄不斷強調自己所做的一切都是為了家，但佳娜不僅不領情，還語出驚人表示：「我懷你的小孩，你沒錢為什麼要讓我懷孕？」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

馬斯克與川普帥兒　2人表情差太多引網友熱議

推薦閱讀

清純女星當小三「1個月戰52次」！情夫、元配玩3人行　荒淫性史毀星途

清純女星當小三「1個月戰52次」！情夫、元配玩3人行　荒淫性史毀星途

江坤俊突宣布「最後門診」！才說「生活給我一拳」證實離開動向曝

江坤俊突宣布「最後門診」！才說「生活給我一拳」證實離開動向曝

網紅實測「2000元刮刮樂中獎率」傻眼了！　奇數偶數刮中機率超驚人

網紅實測「2000元刮刮樂中獎率」傻眼了！　奇數偶數刮中機率超驚人

《夜市王》出包！　南機場蚵嗲老闆爆「爐具全被換掉」：炸10個破9個

《夜市王》出包！　南機場蚵嗲老闆爆「爐具全被換掉」：炸10個破9個

林葉亭尋父擴大到新竹！　「爸爸常說去北極殿拜拜」請求鄉親幫忙

林葉亭尋父擴大到新竹！　「爸爸常說去北極殿拜拜」請求鄉親幫忙

《單身地獄4》李時安吃官司！　經紀公司怒提告指控：拍完就提解約

《單身地獄4》李時安吃官司！　經紀公司怒提告指控：拍完就提解約

吳婉君、趙駿亞外洩愛足跡！　半年前傳緋聞「駁當第三者」

吳婉君、趙駿亞外洩愛足跡！　半年前傳緋聞「駁當第三者」

25歲AV女優末廣純驚爆不倫！　偷情開房「已婚職棒投手」正宮震怒

25歲AV女優末廣純驚爆不倫！　偷情開房「已婚職棒投手」正宮震怒

女星「劈腿6富商」懷孕了！　無人肯認爸未婚生娃…他丟8大線索

女星「劈腿6富商」懷孕了！　無人肯認爸未婚生娃…他丟8大線索

祈錦鈅「衣服穿太小件」！半邊被看光 解放細肩帶：都在看有沒有掉下來

祈錦鈅「衣服穿太小件」！半邊被看光 解放細肩帶：都在看有沒有掉下來

楊謹華輕鬆新購6000萬豪宅！　搬新家拚運氣…甩建商官司

楊謹華輕鬆新購6000萬豪宅！　搬新家拚運氣…甩建商官司

林雨宣臉書自介「頭上沒長草」挨酸　連PO劇照反刪預算挺公視

林雨宣臉書自介「頭上沒長草」挨酸　連PO劇照反刪預算挺公視

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

清純女星當小三「1個月戰52次」！情夫、元配玩3人行　荒淫性史毀星途

江坤俊突宣布「最後門診」！才說「生活給我一拳」證實離開動向曝

網紅實測「2000元刮刮樂中獎率」傻眼了！　奇數偶數刮中機率超驚人

《夜市王》出包！　南機場蚵嗲老闆爆「爐具全被換掉」：炸10個破9個

林葉亭尋父擴大到新竹！　「爸爸常說去北極殿拜拜」請求鄉親幫忙

《單身地獄4》李時安吃官司！　經紀公司怒提告指控：拍完就提解約

吳婉君、趙駿亞外洩愛足跡！　半年前傳緋聞「駁當第三者」

25歲AV女優末廣純驚爆不倫！　偷情開房「已婚職棒投手」正宮震怒

女星「劈腿6富商」懷孕了！　無人肯認爸未婚生娃…他丟8大線索

祈錦鈅「衣服穿太小件」！半邊被看光 解放細肩帶：都在看有沒有掉下來

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

祖雄, 佳娜

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 佳娜搭經濟艙腳麻痛哭！婚後為金錢吵架　爆氣噴祖雄：沒錢為什麼讓我懷孕
  2. Tizzy Bac惠婷想挑戰八點檔！　放話「想和苗可麗合作」
  3. 25歲AV女優末廣純驚爆不倫！　偷情開房「已婚職棒投手」正宮震怒
  4. 三金歌王爆「眼睛劇痛」一度停工！　緊急開刀治療…最新近況曝光
  5. 跨海訪問／《魷魚2》他死在李政宰面前　李誓環認「動念拒演」：我害怕⋯
  6. SEVENTOEIGHT舞步口訣太厲害　KID秒學會跳《Whiplash》
  7. 瑞莎一年為台灣奪349獎！　「金牌超過一半」帶小將征戰國際體操
  8. 三立前主播幫老闆進口動物「灌水1.2億賺價差」　獲判無罪定讞
  9. 嘻哈界情侶檔曝光！　「曾窮到沒生活費」告白彼此：愛才能堅持下來
  10. 女星「劈腿6富商」懷孕了！　無人肯認爸未婚生娃…他丟8大線索

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366