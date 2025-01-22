陳子玄脫衣「硬上植物人」周旋3男　演綠茶婊被譙…連兒子都遭罵

記者黃庠棻／台北報導

陳子玄在三立八點台劇《願望》中飾演一位勢利眼女生，一心想進入豪門，原本看上當醫生的高中同學陳謙文，瘋狂追求想和他交往，甚至讓男方的阿嬤給她一棟房子，沒想到陳謙文出了意外，她只好轉攻富家公子潘柏希。

▲陳子玄演綠茶婊被譙。（圖／三立提供）

而追求無望後，陳子玄又轉向陳謙文的小舅龍語申，製造機會讓自己能嫁入豪門，是名符其實「寧可錯殺，也不能錯過」的個性，她的精湛演出後攻擊聲不斷，心機的模樣也讓網友稱她為「綠茶萱」。

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對此，陳子玄表示這次接到「紀雅萱」這個角色的時候，心裡是非常期待的，與以往接演的傻甜白、鬼靈精怪、富家千金的角色有很大的不同。其實她一直很希望可以接演反派角色，這次在《願望》飾演外表楚楚可憐卻非常有心機的「綠茶婊」紀雅萱，讓她演得非常過癮。

▲陳子玄演綠茶婊被譙。（圖／三立提供）

陳子玄笑說因為紀雅萱曾經罹患胃癌，再加上過去家庭因素的陰影，讓她變成了一個只要有錢什麼都可以的金錢腦，為了嫁給有錢人一直在陳謙文、潘伯希、龍語申之中來回遊走。

即便陳子玄在接到角色前已經做足了心理準備，但也有讓她招架不住的時候，她記得有一場戲是，紀雅萱為了嫁入豪門卻一直踢到鐵板，希望能藉由生米煮成熟飯奉子成為婚，情急之下在醫院病房爬上當時還是植物人陳謙文的病床，想要「硬上」植物人，對方若不配合，就言語挑釁、潑水、打巴掌。

▲陳子玄劇中硬上還是植物人的陳謙文。（圖／三立提供）



回憶起這場戲，陳子玄表示「我在收到劇本的時候心想『哇！紀雅萱你真的是個賤女人耶！這種事你做得出來？』」雖然有過拍床戲的經驗，但沒有演過這麼寫實跟露骨的劇情，從親吻、脫衣服、爬上床跨坐到陳謙文身上，連現場拍戲的工作人員都一直說很像在拍「動作片」。

▲陳子玄劇中硬上還是植物人的陳謙文。（圖／三立提供）

所幸，陳子玄調適心態的速度很快，笑說「我都會跟我自己說，就是演戲啊！就是假的啊！紀雅萱的存在就是一個負面教材，藉由角色告訴大家『紀雅萱會做的事情大家都不能做喔！』」

此外，陳子玄表示這次演戲也要謝謝兒子恩恩的支持，因為有一天小孩說「媽媽妳是紀雅萱嗎？我同學都說妳是綠茶！」聽到的當下她很擔心會不會對兒子造成不好的影響，沒想到恩恩卻說道「我知道妳在工作，媽媽賺錢很辛苦！我知道是演戲！」

▲陳子玄劇中硬上還是植物人的陳謙文。（圖／三立提供）

面對恩恩的貼心，讓陳子玄相當欣慰，也能夠更大膽的去表演。但遇到觀眾的攻擊，她難免會走心，每天都會有許多批評，像是「渣女快去死一死」 、「看到廉價的綠茶我就想轉台」 、「下三爛的女心理變態」，不過這些言論她大概只需要三秒的時間心情就能平復。

不過，讓陳子玄最不能接受的就是戲裡戲外分不清的觀眾，曾被說過「小心報應在妳兒子身上」、「妳老公知道妳在外面這麼賤嗎？」 每次看到這種分不清演戲跟現實的觀眾，都會讓陳子玄氣到很想發文開戰。幸好現在她已轉念，反而每天都很期待拿到劇本，想知道角色會再做出什麼事情，連劇組的同事都會問她「妳接下來要找哪一個男人？」