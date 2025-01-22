網紅實測「2000元刮刮樂中獎率」傻眼了！　奇數偶數刮中機率超驚人

▲每到了過年，民眾總會購買刮刮樂或彩券試手氣。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

農曆新年將至，每到了這個時候，民眾總會買彩券和刮刮樂試手氣，其中最特別的是要價2000元的刮刮樂「2000萬超級紅包」。許多網紅已前去朝聖購買，然而結果卻不如預期，為此呼籲不要一頭燒，建議把錢花在更有意義的事情上。

台彩總經理謝志宏日前宣布推出6款新刮刮樂，最受矚目的是新春限定的「2000萬超級紅包」，每張售價2000元，頭獎金額為2000萬，共有10個，比2024年的8個再增加2個。頭獎和百萬獎項數是史上最多，總獎項超過797萬個，總獎金逾172億元，刷新歷史紀錄，總中獎率達69.33%。

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YouTuber「志銘與狸貓」直接買了一整本「2000萬超級紅包」，每本19張，總共花費3.8萬，首先刮出1000元和2000元，代表賠1000元；接著又繼續刮，但完全沒中，2000元整個賠下去，不過後來出現好運，一下子就刮中了5000元。

▲志銘與狸貓買了一整本，只拿回2.5萬元。（圖／翻攝自志銘與狸貓YouTube）

雖然有各種金額的獎項，不過經過統計，最後只拿回2.5萬元，而且有6張是0元，更發現奇數和偶數的號碼各占一半，機率是一模一樣的，提醒民眾不要過度期待，就當過年做好事做公益，捐給需要幫助的人。

▲騏樂建議把錢用在其他地方比較實際。（圖／翻攝自騏樂繞地球YouTube）

另外，YouTuber「騏樂繞地球」也到彩券行買了一張2000元刮刮樂，最後中了1000元，而攝影師也買了一張，但是沒有中獎。之後還額外買了2張500元的刮刮樂，但總共只中了300元，代表賠200元。

騏樂認為小賭怡情，但千萬不要買一整本，除非真的自認是「天之驕子」或「天之驕女」，建議把錢拿去買年貨或吃山珍海味還比較實際。

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