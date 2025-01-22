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Darren預告2月飛離台灣「墨爾本開珍奶店」　私聯周杰倫訊息曝光

記者黃庠棻／台北報導

男星Darren（邱凱偉）以歌手身份出道，後來轉戰戲劇圈，2021年以《我的婆婆怎麼那麼可愛》奪下第56屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，今（22）日帶著兒子到士林科教館參觀AI展覽，父子倆穿著牛仔裝現身相當吸睛。

▲Darren邱凱偉帶兒子逛展。（圖／記者呂佳賢攝）

▲Darren邱凱偉帶兒子逛展。（圖／記者呂佳賢攝）

Darren帶著兒子Travis一起逛展，愛兒的一頭長髮吸引了所有人的目光，他透露當初讓小孩留長髮單純只是想「看看他留長髮長什麼樣子」，後來兒子越來越有自己的想法，詢問對方是否想要剪短，都得到否定答案，目前Travis的頭髮已經留長到屁股了。

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▲Darren邱凱偉帶兒子逛展。（圖／記者呂佳賢攝）

▲Darren邱凱偉帶兒子逛展。（圖／記者呂佳賢攝）

另外，Darren與好友周杰倫同時也是他的公司老闆感情極好，被問到好友近日生日是否有送上祝福，他坦言每年一定都會傳訊息祝賀，對方這次回了「讚喔！」甚至邀約他們一家人到墨爾本遊玩。事實上，Darren最近才帶著老婆、兒子一起到東京旅遊六天，期間剛好碰上妻子生日，笑說「是生日之旅沒錯」，也承諾過年會包紅包給太太「安太座」。

▲Darren邱凱偉帶兒子逛展。（圖／記者呂佳賢攝）

▲Darren邱凱偉帶兒子逛展。（圖／記者呂佳賢攝）

此外，Darren也透露副業即將營業，他在母校澳洲墨爾本皇家理工大學附近開設了一間飲料店，販賣品項以珍珠奶茶為主，為了回饋學生也將售價調整比其他家低，一樓為賣場，二、三樓將會設置展示空間，他說道「如果學生們有想展示作品，可以來跟我們合作」，相當照顧學弟妹。而他將會在2月飛到墨爾本巡視店面，預計將會在3月正式營業。

▲Darren邱凱偉帶兒子逛展。（圖／記者呂佳賢攝）

▲Darren邱凱偉帶兒子逛展。（圖／記者呂佳賢攝）

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