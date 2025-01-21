《單身地獄4》李時安吃官司！　經紀公司怒提告指控：拍完就提解約

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣戀愛實境秀《單身即地獄4》近日正在熱播中，女嘉賓李時安因過去曾是偶像練習生，參與過《Produce 48》、《偶像學校》，且擁有亮眼外貌而引起關注，怎料，近日她卻爆出涉嫌違反專屬合約而被經紀公司提告。

▲李時安近日因為《單身即地獄4》吸引了關注。（圖／翻攝自Netflix）

根據韓媒報導，李時安經紀公司Leaders娛樂對外表示，已對李時安提起違約訴訟，公司指出，李時安違反了專屬合約及相關條款，所以將進一步採取法律行動。報導中提到從2023年8月起，Leaders娛樂開始全面負責李時安的演藝事業管理工作，於2024年4月開始討論李時安參加《單身即地獄4》的事宜，隨後雙方簽署了延長專屬合約的附加協議。

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▲李時安被經紀公司提告。（圖／翻攝自李時安Instagram）

根據協議內容，原本在2023年10月25日到期的合約延長了1年6個月。經過李時安與父母的商討後，李時安於2024年5月簽了出演《單身即地獄4》的合約，在6月完成拍攝。然而，拍攝結束後的8月，李時安卻突然表示希望終止專屬合約，並且透過代理人通知公司，表示自己將在2024年10月21日後停止所有活動。

李時安則表明希望解約，對此，Leaders娛樂感到強烈不滿，批評李時安的行為完全屬於違約，解約的理由也不充分。公司目前已收集多項證據，並正在進行法律程序。Leaders娛樂強調，李時安拍完《單身即地獄4》就突然單方面宣布停止活動，是欺瞞公司以及節目製作團隊的行為，公司將採取措施，防止類似事件再次發生。