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孫生罕動怒嗆「別假掰裝清高」　疑搭訕挨酸：要玩的偷雞摸狗嗎？

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber反骨男孩成員孫生過去曾被爆出約砲百女，感情生活備受外界討論，平時會在社群記錄生活的他，最近透過Threads發文寫下關於個人私生活的看法，直言：「公眾人物就一定要玩的偷雞摸狗嗎？一堆宅男魯蛇高潮，我著實看不懂。拜託不要再這麼假掰裝清高了。」疑似因為搭訕異性挨酸。

▲孫生。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲孫生會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

孫生表達對公眾人物形象期望的困惑，因為他認為自己的行為沒超越社會的道德界限，並對一些網友的反應感到無奈。他特別點名那些過度反應的「宅男魯蛇」，質疑他們對自己的批評標準，「到底公眾人物搭訕異性怎麼了？因為你們的女神總是躺在我旁邊嗎？」並表示男性當初辦社群大多都是為了欣賞正妹的照片，「拜託不要再這麼假掰裝清高了。」

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孫生進一步分享自己在社群上與異性的互動方式，坦承自己除了會選擇性地發送訊息，有時也會群發訊息，但不代表每次都會這樣做，更不會剛認識女生時，就直接對對方提出私密要求，「老實說我眼光很高，被我密的代表妳是棒，（但有時是群發）還是要看不一定，喜歡就來，不喜歡就不要，就這麼簡單。」

▲孫生。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲孫生分享私生活看法。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

孫生提到，自己收過許多女性粉絲的訊息，其中不乏會有知名網紅。他強調，從未將這些訊息公開或與朋友分享，因為他認為對方可能只是出於對他外貌或個性的欣賞而發訊息，並無惡意，「我應該算很坦率的公眾人物了。我常講『我們永遠都要保護對方，不要當大嘴巴。』好看善良的高玩自己敲我，我已經講無數次，好累噢。」

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孫生, YouTuber, 網紅, 反骨男孩

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