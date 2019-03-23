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成語蕎「肚子肉太多」錄影照被酸！　網抓包真相…她嘆：很無言

記者潘慧中／綜合報導

成語蕎有著天使臉孔、魔鬼身材，吸引不少男網友喜愛，儘管工作忙錄，仍不時會分享生活點滴，沒想到，她近日在社群網站PO出美腿照時，意外引來部分網友狂酸：「肚子肉也太多！」對此，她也大方正面回應了。

▲▼成語蕎「肚子肉太多」錄影照被酸。（圖／翻攝自Instagram／imjennycheng）

▲▼成語蕎擁有魔鬼身材。（圖／翻攝自Instagram／imjennycheng）

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▲▼成語蕎「肚子肉太多」錄影照被酸。（圖／翻攝自Instagram／imjennycheng）

錄影現場照中，可以看到成語蕎頂著俏麗及肩長髮，身穿一字領黑洋裝，大方露出性感的肩頸線條，合身剪裁讓曲線一覽無遺，搭配高跟鞋襯托出雪白長腿，「個人覺得只要穿上美麗的高跟鞋就能增加女人的魅力。」

▲▼成語蕎「肚子肉太多」錄影照被酸。（圖／翻攝自Instagram／imjennycheng）

▲▼成語蕎錄影美照意外被酸。（圖／翻攝自Instagram／imjennycheng）

▲▼成語蕎「肚子肉太多」錄影照被酸。（圖／翻攝自Instagram／imjennycheng）

沒想到，有網友惡意留下批評言論：「肚子肉也太多！」乍看成語蕎腰間似乎多了幾層肉，但其實一切都是誤會，她無奈解釋：「是衣服的皺褶…。」粉絲看了連忙安慰她這應該是「專門拿來酸人的假帳號」，讓她難過地說：「真的是無言…無聊的酸民…。」

▲▼成語蕎「肚子肉太多」錄影照被酸。（圖／翻攝自Instagram／imjennycheng）

▲成語蕎努力維持身材。（圖／翻攝自Instagram／imjennycheng）

事實上，成語蕎曾坦言國高中時期的她比現在還胖10公斤，後來靠著飲食控制和運動才慢慢瘦下來，從拳擊到游泳全都試過，交叉訓練讓瘦身效果更加顯著，為了防止長出小腿肌，按摩和拉筋全都做了，睡前也不忘抬腿消水腫，讓人窺見女明星背後辛苦維持身材的一面。

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