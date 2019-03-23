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丁寧出車禍！　無照騎士迎面撞上噴飛…後方大貨車突衝出

娛樂中心／綜合報導

女星丁寧驚傳車禍！她在20日開車時，與一輛機車相撞，該機車騎士瞬間被彈飛，摔到另一輛車上，剛好大貨車還從後方開過，情況相當危急，幸虧最後雙方並無大礙，不過第一次遇到這種狀況的丁寧，卻被嚇得不輕。

▲丁寧。（圖／翻攝自Facebook／丁寧）

▲丁寧曾憑藉這《幸福城市》奪下金馬獎最佳女配角。（圖／翻攝自Facebook／丁寧）

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丁寧曾憑藉這《幸福城市》奪下金馬獎最佳女配角，與老公馬修結婚近9年，育有3子女。據《中國時報》報導，近來她卻遇到了許多事情，不僅兒子因病開刀住院，在20日趕往拍攝新戲途中，還發生了車禍。

當時正逢交通巔峰時段，丁寧卻遇到一名無照機車騎士在轉彎時，未注意到上班時間調撥車道，直接撞上她的休旅車，再彈飛另一台車上，當時該騎士身後還有一輛大貨車經過，差點撞上，所幸最後雙方都無大礙，機車騎士身上沒有明顯外傷、意識清楚，警察也第一時間到場處理。

▲丁寧。（圖／翻攝自Facebook／丁寧）

▲丁寧近來忙於拍攝新劇，生活中卻遇到不少狀況。（圖／翻攝自Facebook／丁寧）

丁寧的休旅車被撞壞了輪框，輪胎爆胎送修，另一台車也因被騎士摔在上面變形，不過丁寧考慮到該無照騎士年紀尚小、經濟拮据，加上車子有保險理賠，因此決定不向對方追究賠償。兒子住院、車禍，加上新戲角色沉重，一連串的事情讓她非常煩心，忍不住直呼「是不是水逆！」

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