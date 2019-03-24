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勝利夜店投資人「台灣林太」一晚豪擲600萬！被爆老公是政治高官

記者吳孟庭／綜合報導

南韓歌手勝利一連串的醜聞源頭，是從一家夜店「Burning Sun」（以下簡稱BS）爆發打人與性侵案開始，南韓節目追查該夜店，訪問到一名目擊者親眼見到撿屍性侵的畫面，「男的騎在女生身上，女生毫無意識」，而勝利合夥人「台灣林太」身分也被韓媒挖出，老公恐怕是政治高官。

▲▼勝利、鄭俊英。（圖／CFP）

▲勝利與夜店Burning Sun都正在接受警方調查。（圖／CFP）

在韓國以追查真相而出名，開播將近30年歷史的知名調查節目《我想瞭解它（그것이 알고싶다）》，23日晚間播出追查了3個月之久，調查關於BS夜店與勝利是否從事性交易、性招待的相關資訊，播出後引起譁然。

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《我想瞭解它》先是訪問一位曾經光顧過BS夜店的舉報者，當事人回憶，「有個年輕男人問說要不要跟他去房間喝酒，我也醉了就跟過去，一進入房間就看到沙發上躺著一名女子，有一個男人騎在她身上，把臉埋在女生的胸部，雖然他主張女生是他女友，但我看了非常害怕。」

▲南韓節目《我想瞭解它》爆出台灣林太驚人身分。（圖／翻攝自SBS）

▲南韓節目《我想瞭解它》追查夜店行賄警方、性招待等真相。（圖／翻攝自SBS）

舉報者對媒體表示，「我當下就報警了，但2個小時後突然有警察打電話來，說『是你報警的吧？』那個時候我人已經在家了，看到（那個女生）毫無意識才報警的，根本像屍體一樣。」而且讓她疑惑的是，警察說是119打電話通知他們的，但她明明是打112。不僅有目擊者指證在BS有撿屍性侵的情事發生，不禁讓人聯想夜店是否買通警方。

《我想瞭解它》也訪問一位目前已經被拘留的姜姓警察（拘留前做的訪問），姜表示，「跟故鄉的崔姓朋友聊天後，過了好久才知道，這根本是上頭組織性的計畫。」而崔某就是勝利和朴韓星（朴寒星）老公劉仁碩，在2016年開始經營一家「Monkey Museum」夜店時的親密好友。

▲南韓節目《我想瞭解它》爆出台灣林太驚人身分。（圖／翻攝自SBS）

▲南韓節目《我想瞭解它》報導勝利的豪華生日趴，以及台灣林太的背景。（圖／翻攝自SBS）

勝利捲入這一切醜聞，也因為他對事業擴展的野心，曾在菲律賓巴拉望島舉辦過一場超豪華的生日趴，在一連3天2夜的趴踢（Party）中，參與者有來自香港、台灣、泰國、日本、新加坡等知名政治人物、富二代將近百名，甚至有（做黑的）按摩店小姐，不只玩樂，還真的要談生意，關於投資BS而舉辦的「事業說明會」也同時進行。「BS是11月設立法人，生日趴是12月，隔年2月BS就開幕了，說生日趴是BS的招商會也不為過。」韓國《Dispatch》記者接受訪問這麼說。

這時候就要提到來自台灣的「林太太」，《我想瞭解它》訪問不具名的舉報者詢問林太真實身分，對方表示「是個超級大人物」，「林太太還會給別桌點酒，說老公在台灣是總理級（총리급），因此名字不方便多透露，級別真的是超級大，是連三合會（黑幫）頭目都能叫來的程度。」

註：南韓總理是政府內閣的最高首長，台灣沒有總理職位，可能是指行政院長等內閣高官。

《我想瞭解它》訪問BS前職員，表示林太太都是經由她的經紀人用華僑男性的名字來預約，一個晚上就可以在店裡豪擲2億韓幣（約600萬台幣）。該節目高度懷疑，投資BS夜店的錢，推測來源就是三合會，這些黑錢是利用BS夜店來洗錢，也提到該名林太接受過台灣雜誌採訪時，說自己是透過BIGBANG G-Dragon而和勝利有了私交。節目播出後，台灣林太「린사모，直譯為林師母」也衝上關鍵字熱搜排行。

勝利後悔了「不該跟那些傢伙混在一起」　 無奈回應：聊天室都是吹牛

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