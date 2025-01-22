阿部瑪利亞升級當老闆　S級床照曝光樂當「台灣國民日本人」

記者葉文正／台北報導

日前，女星阿部瑪利亞正式宣布升格為老闆，消息一出，粉絲們紛紛送上滿滿祝福，見證她邁向新里程的喜悅。作為阿部瑪利亞代言的梳子品牌，「潘朵拉的美妝盒」也以行動力挺自家代言人。在去年度推出的「亮澤光感梳」廣受好評後，品牌再度攜手阿部瑪利亞推出聯名新品——星星造型「彈性抗糾結梳」。新品設計以星星象徵阿部瑪利亞的閃耀風采，同時展現品牌對代言人新角色的美好祝願與支持。

▲阿部瑪利亞宣布當老闆。（圖／潘朵拉的美妝盒）

阿部瑪利亞說自從成為梳子代言人後造福了身邊許多女性朋友，上次的聯名梳像是珠寶的設計，跟身邊的朋友們一起出門的時候，大家都會帶出門，看到超級開心，「有次我出國忘記帶自己的梳子，只好用飯店附贈的，那真的不行，完全用不習慣，現在在每個行李箱裡都放一隻，就不用怕忘記帶了。」

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▲阿部瑪利亞宣布當老闆，新產品是梳子。（圖／潘朵拉的美妝盒）

這次拍照的主題是「Feel the feelings」，強調彈性梳的柔軟與舒適。 以冬季日雜風格呈現出阿部居家慵懶，舒適又帶點小性感的魅力。阿部笑說：「如果帶我的貓咪牛奶糖一起來的話，真的很像在家裡一樣舒適，而這也是我的聯名梳想帶給大家的感覺，很日常很好用，隨時用都讓你處在很舒適放鬆的狀態。這是一把開始用就離不開的梳子爹斯。」





▲阿部瑪利亞樂當台灣人。（圖／潘朵拉的美妝盒）

阿部瑪利亞來台發展的這七年曾在很多地方過年，但還是最喜歡在台灣過年的感覺，阿部說：「之前曾經去信義區看101煙火跨年，但人多到動不了回不了家，今年天氣很冷所以選擇在家看日本紅白比賽加打遊戲度過，是一種日本人的過法，度過了一個溫馨的跨年爹斯。」而未來阿部瑪利亞也會繼續在台灣努力，往「台灣國民日本人」的目標繼續加油，也期待台灣的粉絲可以手拿星星梳繼續為自己應援。

▲阿部瑪利亞期待更多合作。（圖／潘朵拉的美妝盒）

阿部也透露，2025年全新的自己除了會兌現粉絲期待的寫真與見面會外，更會嘗試一些像是Podcast或舞台表演的活動，期待能台灣有才華的製作人有更多不一樣的合作！