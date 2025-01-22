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其他人都有「唯獨IVE張員瑛面前不放飲料」　原因曝光超敬業

記者吳睿慈／綜合報導

人氣女星張員瑛長相甜美又可愛，受到很粉絲喜愛，而她圈粉原因還有敬業。她不只對於身材要求嚴格，就連工作態度都很專業，只有要鏡頭在很少被拍到NG照。她近日出演節目《拜託了冰箱》，所有主持人、廚師桌前都擺著可口可樂，唯獨她桌前是空的，原因引起業界討論，才被發現原來團體IVE與百事可樂有合作，秉持代言人精神，婉拒擺其他品牌。

▲▼其他人都有「唯獨IVE張員瑛面前不放飲料」　背後原因曝光超敬業。（圖／LINE TV提供）

▼▲張員瑛日前登上綜藝《拜託了！冰箱》宣傳。（圖／LINE TV提供）

▲▼其他人都有「唯獨IVE張員瑛面前不放飲料」　背後原因曝光超敬業。（圖／LINE TV提供）

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張員瑛近期以新歌作品回歸舞台，日前登上綜藝《拜託了！冰箱》宣傳，公開自己的冰箱，裡面裝滿了各式各樣的起司、牛奶、鹽巴與芥末等食材，且每樣食材都有指定搭配的調味料，頗有講究，她也透露自己喜歡的口味，「我不吃辣，特別喜歡奶油質地的口感，還有油膩的食物、起司等。」引起主廚們爭先恐後要為她下廚。

▲▼ ▲▼其他人都有「唯獨IVE張員瑛面前不放飲料」　背後原因曝光超敬業。（圖／翻攝自JTBC）

▲其他人都有放飲料，唯獨IVE張員瑛面前不放飲料。（圖／翻攝自JTBC）

特別的是，該檔節目《拜託了冰箱》當天出現業配商品，所有廚師面前以及主持人桌前都擺著可口可樂，唯獨張員瑛的前方是空的，由於IVE與另一個品牌百事可樂有合作，身為代言人的她，相當專業，婉拒了擺放其他品牌。

▲▼▲張員瑛。（圖／翻攝自pepsi.korea IG）

▲張員瑛是其他品牌的代言人。（圖／翻攝自pepsi.korea IG）

不過，也有粉絲批評節目組太不專業，張員瑛代言已是很久的事，卻沒做功課還是找來其他品牌的業配，立刻掀起正反話題討論。

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