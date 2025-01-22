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25歲AV女優末廣純驚爆不倫！　偷情開房「已婚職棒投手」正宮震怒

記者陳芊秀／綜合報導

25歲日本AV女優末廣純被爆不倫戀！不倫對象是29歲已婚職棒投手東克樹，現正效力「橫濱DeNA海灣之星」。而日網近日發現男方的X社群帳號消失，IG現在關閉留言功能，如今不倫醜聞曝光，引發議論。

▲▼25歲AV女優末廣純被爆不倫，對象是知名職棒投手東克樹。（圖／翻攝自IG）

▲25歲AV女優末廣純被爆不倫，對象是知名職棒投手東克樹。（圖／翻攝自IG）

據日媒《週刊文春》報導，東克樹在2023年曾以16勝獲得「最多勝投手」的封號，更以年薪2.1億日幣續約球團，未來進軍美國職棒大聯盟、入選日本國家代表隊的呼聲極高。他2020年結婚並育有一女，每年休賽都會回到高中時期生活的名古屋進行自主訓練。然而他被拍到在下榻飯店等末廣純前來會合，並將房卡交給女方，兩人一前一後到酒吧約會，之後又相繼回飯店。

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▲▼25歲AV女優末廣純被爆不倫，對象是知名職棒投手東克樹。（圖／翻攝自IG）

▲末廣純到東克樹自主訓練下榻的飯店會合，兩人一前一後約會。（圖／翻攝自IG）

末廣純因為外型神似廣末涼子而取藝名「末廣純」出道，每次發表新片總能衝上熱門排行，近年活躍在網路節目露臉。她同時也以「橫濱DeNA的女粉」聞名，賽季常去看球，穿球衣觀戰並拍照上傳至社群網站。知名人士指出，「她曾明確表示自己的推是球隊的主力宮崎敏郎和牧秀悟，但從去年夏天開始，突然轉而上傳穿著東克樹的球衣與腕帶的照片，似乎在『暗示』些什麼」。

▲▼25歲AV女優末廣純被爆不倫，對象是知名職棒投手東克樹。（圖／翻攝自IG）

▲▼25歲AV女優末廣純被爆不倫，對象是知名職棒投手東克樹。（圖／翻攝自IG）

▲▼25歲AV女優末廣純被爆不倫，對象是知名職棒投手東克樹。（圖／翻攝自IG）

▲末廣純是「橫濱DeNA」球迷，常穿球衣自拍。（圖／翻攝自IG）

末廣純的社群貼文也透露蛛絲馬跡，東克樹去年11月29日迎接29歲生日時，她2天後在X上傳一張印有「生日快樂」字樣扇子的自拍照，並配文「去為推慶祝了！」扇子上甚至還印有東克樹的照片。

東克樹被《週刊文春》直擊與末廣純飯店開房、吃燒肉約會，就在女方離開燒肉店後被抓包追訪。他低聲承認不倫、發生關係，「因為喝了酒，我一時放縱，做出了輕率的行為。」他受訪將近1小時，隔天更告知記者已經告訴妻子自己的不倫行為，被老婆訓斥「要偷吃就要徹底藏好！」他坦白說：「太太叫我在賽季要拼命努力，用成績與賽果證明自己，我在冷靜堅強的妻子面前，完全抬不起頭來。」

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