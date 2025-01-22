真人版迪士尼公主是她！李聖經辣露北半球、11字腹肌　網驚呆：名品身材

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女演員李聖經近日接下音樂劇《阿拉丁》女主角「茉莉公主」角色，不僅歌唱實力驚豔全場，就連她的造型都宛如真人版迪士尼公主，秀出完美比例，掀起全球粉絲熱議，直呼「就像從卡通裡走出來的公主」，也有觀眾驚呼「沒想到她身材這麼辣」！

▲李聖經打扮成「茉莉公主」引起轟動。（圖／翻攝自IG）



音樂劇《阿拉丁》近日在韓熱映，李聖經接下女主角之職，身穿粉紅色兩截式套裝服裝，禮服以珠飾、亮片和細緻的流蘇設計點綴，裙擺層次豐富，散發高貴典雅的氣質，並將長捲髮搭配一頂閃耀的皇冠，增添一份童話般的夢幻感，完美裝扮成「茉莉公主」，大批網友看到都直呼戀愛了。

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▲▼李聖經造型難得秀出性感一面。（圖／翻攝自IG）



由於李聖經過去鮮少秀出火辣身材，服裝兩截式的設計，她的上圍豐滿露出深深事業線，還有11字腹肌，絲毫零贅肉，比例堪稱完美，隨著多種劇照與出演的照片、影片曝光，令所有人震驚不已，大讚她是名品身材。

事實上，李聖經雖是以模特兒身份出道，但後來轉戰戲劇圈，更擁有好歌喉，過去曾在在2017年翻唱《阿拉丁》主題曲〈A whole new world〉驚豔大家，沒想到，一唱出名，真的接下音樂劇《阿拉丁》「茉莉公主」角色，圓了歌迷的夢想。