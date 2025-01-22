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江坤俊突宣布「最後門診」！才說「生活給我一拳」證實離開動向曝

記者陳芊秀／綜合報導

活躍電視圈的外科名醫江坤俊去年7月捲入外遇、性騷多起醜聞，隨後與妻子劉藺秦共同發表聲明，全面否認相關指控，並宣布退出節目主持工作。事隔7個月，他昨日（21）閃電宣布將離開任職的醫院，未來將轉往另一家醫院繼續執業。

▲▼電商培訓直播教母 KK、徐小可、Makiyo、江坤俊醫生、王宥忻/破風者 媒體採訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲名醫江坤俊突告知最後門診日。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

江坤俊日前在2024年最後一天發文，回顧這一年過著酸甜苦辣、五味雜陳的人生，朋友也說他「這輩子比很多人都精彩，但是真的很辛苦」。他轉化心境，強調「我只有一個信念，今年我的舊病人，還有2025年來找我的新病人，我會帶你們健康的走到2026年」，同時他也分享最振奮的一句話，「生活給我一拳，但是我出布」，與大家共勉之。

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而邁入2025年，江坤俊在21日宣布離開目前任職的醫院：「我在醫院最後一次的門診是2025年3月14號，4月開始會在中壢工作，若你想要來找我，原有的病人可以到門診拷貝一下最後一次的門診病歷，再網路掛號，新的病人直接網路掛號就可以，2025祝大家健康快樂」。而他原本任職醫院的副院長。

▲江坤俊

▲江坤俊離開任職醫院。（圖／翻攝自臉書）

針對被爆出出軌營養師，江坤俊與妻子聯合聲明「家庭狀況一切良好」；有關性騷擾鄭凱云事件，江坤俊也發出聲明回應，「性騷一事，為維護我個人名譽，我在這裡嚴正聲明：我絕無性騷一事，性平委員會有接受陳情調查，我已把前因後果說明清楚，並將相關證據皆提交性平委員會」。

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