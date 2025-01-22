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女星「劈腿6富商」懷孕了！　無人肯認爸未婚生娃…他丟8大線索

記者陳芊秀／綜合報導

香港男星鄧兆尊是已故粵劇大師鄧永祥的長子，繼承了高達台幣4億元的遺產，並自爆擁有3個女友，被稱為「現代韋小寶」。他近日與主持人吳家樂、謝遜主持網路節目《娛樂好好玩》，爆料圈內有一女星同時與6名富商交往並懷孕，不料沒有人認是孩子的爸，導致最後女星未婚生娃，引發外界揣測。

▲▼鄧兆尊。（圖／CFP）

▲「現代韋小寶」鄧兆尊近日爆料女星劈腿6富商，引發外界關注。（圖／CFP）

據港媒《香港01》報導，鄧兆尊節目中透露：「曾有一位女星同時與4至6名富商交往，意外懷孕後向我求助，詢問應如何攤牌。我告訴她沒得攤牌，因為驗DNA時可能無法確定孩子的父親。她最終成功向6人索取金錢，但無人承認責任。」

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鄧兆尊說：「以前有一個女星，同時交往4至6個有錢人，突然懷孕了，然後問我現在應該跟誰說、怎麼攤牌。我說這種情況沒法攤牌，妳不要以為現在有了孩子就能讓對方承認。對方會要求你驗DNA，結果驗出來是誰的，因為妳同時期交往了這麼多人。妳不要以為可以像漁翁撒網一樣同時收取6個人的錢。最後她成功了，從6個人那裡都拿到了錢，但這6人都不承認是孩子的父親。」他透露6位富商各自付了封口費就斷聯，連孩子都不要，又以「車會會員」形容這一票富商，談及富商，當作搭「公車」，隱喻其關係的隨意性和短暫性。

節目中，鄧兆尊被要求公開女星名字，他則避而不答，僅表示不希望影響他人。當時網友留言紛紛揣測是港姐出身、2012年宣布未婚生女的楊思琦，而他否認女星姓楊，有人問是不是他的緋聞女友陳彥行，他也否認「她不會這麼蠢」。最後留下8個線索，包括與自己同年代、曾與吳家樂拍過劇、不是港姐、未婚有娃、拍古裝多於拍時裝、身材好、現在遊走大陸與香港，最後是姓氏是五大姓「陳、李、張、黃、何」其中之一。

▲▼楊思琦2012年未婚生女，鄧兆尊否認劈腿6富商的女星姓楊。（圖／翻攝自IG）

▲楊思琦2012年未婚生女，鄧兆尊已否認劈腿6富商的女星姓楊。（圖／翻攝自IG）

【鄧兆尊透露劈腿6富商女星8大線索】

1. 與吳家樂、鄧兆尊屬同一年代
2. 曾與吳家樂合作過劇集
3. 並非港姐出身
4. 未婚但育有小朋友
5. 拍古裝劇多過於拍時裝劇
6. 身材保持得很好
7. 現在往返大陸香港兩地
8. 姓氏為陳、李、張、黃、何五大姓氏其中之一

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