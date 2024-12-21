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重機女神愛車遭撞凹「遇肇逃裝死」　咪妃無奈：到底要多衰？

記者王靖淳／綜合報導

網紅咪妃過去因熱愛騎重機而獲得「重機女神」封號，平時會在社群記錄生活的她，今（21）日突然透過IG限動發文，透露愛車遭人撞凹並附上照片，表示對方甚至想裝死，讓她感到相當氣憤：「請問我今天到底要多衰？」

▲▼咪妃。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

▲咪妃。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

透過咪妃分享的照片可見到，她的車身後輪上方左邊車門處出現一個大型凹陷，表面漆面還帶有刮痕，顯示出遭受撞擊後的損壞情況。車輛停靠在夜晚的街道旁，附近路燈的光線反射出損壞的細節。咪妃透露，對方撞凹她的車子後，不只沒留下聯絡方式，還疑似企圖逃避責任，讓她氣憤直呼：「知道自己撞成這樣還想裝死喔？」

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▲▼咪妃。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

▲咪妃愛車被撞凹。（圖／翻攝自Instagram／juliamisakii）

咪妃表示，所幸事件並非完全無解，她感謝鄰居在現場的即時幫助，不只幫忙她拍下撞車的畫面，還協助提供線索，讓警方得以調取監視器畫面進行調查。為此，咪妃感慨地提到：「真的還好鄰居這麼剛好在，還幫我拍下來，警察也調到監視器畫面。」最後，她也在文末自嘲：「不是說今年屬雞會走運嗎？」試圖以幽默口吻提振愛車被撞後的鬱悶心情。

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咪妃, 網紅, YouTuber

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