《YG寶石盒》台灣練習生淘汰後參加《101》！所屬公司曝光了

記者吳孟庭／綜合報導

南韓大型選秀節目《Produce 101》第四季已經開錄，預計在5月3日播出，日前舉辦練習生與粉絲的小型見面活動，驚見剛參加完YG娛樂新男團選拔賽《YG寶石盒》的練習生，包含來自台灣的王君豪也入列，很多粉絲關心他被淘汰後現在的去留，而他的親筆留言也證實了。

▲台灣練習生王君豪遭淘汰後參加《101》。（圖／翻攝自YG寶石盒臉書）

新一季名稱叫做《Produce X 101》，日前在棚內架設伸展台，讓101位男參賽者亮相，其中《YG寶石盒》中讓YG娛樂老闆梁鉉錫（楊賢碩）也為之驚人，在初選甚至給予至高評價的王君豪，也在選秀名單之中。

請繼續往下閱讀...

許多人擔心他沒入選YG新男團，是否像其它練習生一樣已經離開公司？但眼尖的粉絲發現，王君豪在《Produce X 101》活動親筆簽名的留言板上面，除了用韓文寫下「國民代表們，請多多指教。」簽上自己的中文名字，他也在板上直接寫著「YG」，暗示目前還是留在原公司練習。

▲王君豪在簽名板上依舊標註YG，顯示還繼續在原公司練習。（圖／翻攝自Twitter／JYUNHAO00）

《Produce 101》系列不斷有台灣年輕練習生前去挑戰，包含CUBE娛樂的賴冠霖，最後也入選了Wanna One，在演藝圈發光發熱；《Produce 48》最終冠軍張元英，也曾被曝光有台灣血統，但從小在韓國長大。王君豪的表現也引起粉絲關注。

▼王君豪走上《Produce X 101》伸展台。（影片來源：Twitter WangJyunhaoPH）

[PIC/PREV] 190320



Jyunhao in Produce X 101! How we miss you



© onwer#WangJyunhao #Jyunhao #왕군호 #군호 #프로듀스X101 pic.twitter.com/254CvRzUoy — Wang Jyunhao Philippines (@WangJyunhaoPH) 2019年3月20日

延伸閱讀►YG居然有台灣練習生！18歲「GD粉絲」拚新男團出道

延伸閱讀►只有他敢直盯YG社長！台灣練習生第一輪評比擠上出道組



延伸閱讀►台灣練習生YG出道夢碎！1票之差淘汰反應讓粉絲更心疼