《YG寶石盒》台灣練習生淘汰後參加《101》！所屬公司曝光了

記者吳孟庭/綜合報導

南韓大型選秀節目《Produce 101》第四季已經開錄,預計在5月3日播出,日前舉辦練習生與粉絲的小型見面活動,驚見剛參加完YG娛樂新男團選拔賽《YG寶石盒》的練習生,包含來自台灣的王君豪也入列,很多粉絲關心他被淘汰後現在的去留,而他的親筆留言也證實了。

▲台灣練習生王君豪遭淘汰後參加《101》。(圖/翻攝自YG寶石盒臉書)

新一季名稱叫做《Produce X 101》,日前在棚內架設伸展台,讓101位男參賽者亮相,其中《YG寶石盒》中讓YG娛樂老闆梁鉉錫(楊賢碩)也為之驚人,在初選甚至給予至高評價的王君豪,也在選秀名單之中。

許多人擔心他沒入選YG新男團,是否像其它練習生一樣已經離開公司?但眼尖的粉絲發現,王君豪在《Produce X 101》活動親筆簽名的留言板上面,除了用韓文寫下「國民代表們,請多多指教。」簽上自己的中文名字,他也在板上直接寫著「YG」,暗示目前還是留在原公司練習。

▲王君豪在簽名板上依舊標註YG,顯示還繼續在原公司練習。(圖/翻攝自Twitter/JYUNHAO00)

《Produce 101》系列不斷有台灣年輕練習生前去挑戰,包含CUBE娛樂的賴冠霖,最後也入選了Wanna One,在演藝圈發光發熱;《Produce 48》最終冠軍張元英,也曾被曝光有台灣血統,但從小在韓國長大。王君豪的表現也引起粉絲關注。

▼王君豪走上《Produce X 101》伸展台。(影片來源:Twitter WangJyunhaoPH)

[PIC/PREV] 190320



Jyunhao in Produce X 101! How we miss you



© onwer#WangJyunhao #Jyunhao #왕군호 #군호 #프로듀스X101 pic.twitter.com/254CvRzUoy