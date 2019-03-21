FNC控崔鍾訓說謊！毀約「失去信任」　網友氣炸：李宗泫呢

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手崔鍾訓近日被爆是「老司機」群組成員之一，他還被挖出2016年酒駕曾想賄賂警察逃罪，警方21日掌握證據，他在2016年2月21日酒駕時，當下就提案要塞錢200萬給當時抓他的警察，但遭對方拒絕，因此，他後來才拜託劉會長拿錢解決，罪證明顯，現已經被立案調查。對此，Fnc下午發出聲明，狠心斷開崔鍾訓，表明雙方沒了信賴感，無法繼續合作。

▲崔鍾訓21日被挖出，當時被抓到酒駕就想拿錢息事寧人。（圖／CFP）



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崔鍾訓21日再度被爆，2016年2月21日在梨泰院附近遭抓包酒駕，遭警察攔下的當下，他試圖提案「給你韓幣200萬（約台幣6萬元）息事寧人」，但警察果斷拒絕，他當下行賄警方無效，最後才找上劉會長拿錢擺平自己的酒駕新聞，而當年的抓到崔酒駕的警察近日接受調查作證，才把這段對話公諸於世；崔鍾訓涉嫌賄賂警察，遭到立案調查。

▲▼FNC放棄崔鍾訓。（圖／CFP）



對此，FNC於21日下午發出聲明，切斷與旗下藝人崔鍾訓的關係，強調崔不止退出演藝圈，他們也將進一步解除與崔的合約。FNC打臉崔鍾訓說謊，他們表示，崔當時否認行賄警方，怎料21日又被爆出過去的醜事，雙方已無信賴感，決定解約。

▲有網友發現，崔鍾訓naver的個人資料連經紀公司的名字都默默消失。（圖／翻攝自naver）



然而，崔鍾訓與李宗泫同樣都有在群組裡發言，FNC處理兩個藝人的立場卻截然不同，令大批粉絲表態不服氣。