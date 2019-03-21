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《101》第四季C位人選是他！　「黑歷史暴肥照」曝光

記者張筱涵／綜合報導

韓綜《Produce101》第四季將在5月3日開播，官方網站日前不只公開了部分練習生的影片，也在20日舉辦《PRODUCE X 101 RUNWAY SHOW》，在第一次對外公開的舞台中，受人矚目的中心位（C位，Center）人選也跟著粉絲消息曝光。

▲《PRODUCE X101》4日開拍。（圖／翻攝自《produce_x_101》IG）

▲《Produce101》第四季將在5月3日開播。（圖／翻攝自《produce_x_101》IG）

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《Produce101》第四季日前舉辦《PRODUCE X 101 RUNWAY SHOW》引起廣大迴響，這也讓還沒被公開樣貌和身分的練習生們獲得曝光機會，許多粉絲們都拿著單眼相機去拍攝支持的人並上傳後幫忙宣傳，同時也曝光了這次主題曲的C位就是孫東杓（音譯，손동표）的消息。

▲孫東杓被網友爆料是這一季的C位。（圖／翻攝自DP_0909推特）

▲孫東杓被網友爆料是這一季的C位。（圖／翻攝自DP_0909推特）

也因為如此，孫東杓過去曾參加過在Youtube上小有知名度的KPOP COVER DANCE頻道先被翻出，更驚人的是過去的他是個可愛的小胖子，從被挖出的2張照片中可以發現相當豐滿，對比現在的照片以前的臉的大小根本是現在的2倍。網友們看了也都感到相當驚喜，「哇，一定用了很狠毒的減肥法」、「到底怎麼減的，但其實胖胖的也很可愛阿」。

▲孫東杓過去胖胖的。（圖／翻攝自《theqoo》）

▲孫東杓過去胖胖的。（圖／翻攝自《theqoo》）

▼孫東杓C位影片評價影片（約2分41秒開始）。（影片／取自Mnet Official YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

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