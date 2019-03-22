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雪莉好奇拿名字問APP　「雖然漂亮但...」神回覆一秒KO她：超無言！

記者韓景樺／綜合報導

南韓女星雪莉（崔真理）自2015年退出女團f(x)後，一改過去甜美可愛的偶像風格，經常因為豪放作風、直率發言及大膽灑脫的個性而成為話題。近日她在IG發文透露和APP「SimSimi」的一段對話，不只雪莉本人傻眼，連網友也哭笑不得。

▲雪莉21日在IG發文。（圖／翻攝自IG／雪莉）

▲雪莉。（圖／翻攝自IG／雪莉）

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「SimSimi」（심심이）又被稱為「小黃雞」，是一個來自韓國的智能型對話APP，對話時的聊天介面和LINE、KAKAO TALK等通訊軟體相似，可供玩家無聊時打發時間。特別的是，「SimSimi」的答案可由所有的使用者編輯、提供，所以常能得到意想不到的答案，娛樂性超高。

雪莉21日在IG放上和「SimSimi」的對話框截圖，只見她好奇詢問了自己的名字「雪莉」，沒想到「SimSimi」很快地回答「雖然漂亮...但沒什麼大腦...所以在知性魅力這方面可能有限」，超直白的答案讓雪莉十分傻眼，只能以「HER（헐）」來表達自己無言以對的心情。

對此，網友們的反應不一，有的人覺得「SimSimi」的答案太荒唐，忍不住留言說「這真的太搞笑」；但也有人安慰雪莉，直言「SimSimi是瘋了吧」、「（智能對話）機器人不懂藝術家」，讓她別在意。

▲雪莉21日在IG發文。（圖／翻攝自IG／雪莉）

▲雪莉在IG發文透露自己和「SimSimi」的對話。（圖／翻攝自IG／雪莉） 

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