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扯！高中連遇2老師都被霸凌　艾瑞絲「留級換班仍遭針對」

記者張筱涵／綜合報導

網紅艾瑞絲（Aries）粉絲團有30幾萬人追蹤，近年開始認真經營Youtube，在17日的影片中和宣琳一起談論「被霸凌的辛酸史」，高中時期她比較愛打扮、功課也不好，結果因此被老師言語霸凌，這些問題一直到她都被留級還是沒有改善，讓人聽了十分傻眼。

▲艾瑞絲。（圖／翻攝自艾瑞絲臉書） 

▲艾瑞絲。（圖／翻攝自艾瑞絲臉書）

艾瑞絲在19日的影片中分享自己從高中就是愛美的學生，當時已經沒有髮禁的關係所以也喜歡染美美的顏色，裙子改短外還會戴放大片，明明專長不在理科卻跟著男友在高二時選了二類組，結果就被老師針對罵「功課不好？那不然妳轉組啊」。轉組後又被一類組老師針對：「妳功課這麼不好就轉學！」

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連續被2個老師針對後，艾瑞絲很難過地想「這間學校怎麼這樣？只要是功課不好的學生就要叫人家滾嗎？當學生的價值就只是用功課來衡量嗎」，因此開始變得抗拒學校，即使準時出門還是硬要遲到，就這樣散漫度日一年後被留級，也因此遇到了人生中的貴人。

▲艾瑞絲連續因為功課不好被老師霸凌。（圖／翻攝自艾瑞絲YOUTUBE）

▲艾瑞絲連續因為功課不好被老師霸凌。（圖／翻攝自艾瑞絲YOUTUBE）

雖然曾教過艾瑞絲的2個女老師一直跟負責留級學生的男老師說艾瑞絲壞話，但男老師並沒有因此受影響，反而很堅定地跟艾瑞絲說：「我知道妳不是她們講的那樣。」這句話也成了她轉換關鍵，從此奮發向上、努力念書上了大同大學。

▲艾瑞絲連續因為功課不好被老師霸凌。（圖／翻攝自艾瑞絲YOUTUBE）

▲男老師的一句話深刻影響了艾瑞絲。（圖／翻攝自艾瑞絲YOUTUBE）

粉絲們也紛紛留言替艾瑞絲加油打氣，「你很努力，加油！人類是獨立個體，不需要為了迎合其他人而去偽裝自己」、「我也是這樣一路走過來的……還好高中有遇到對的老師，目前的情況還算穩定，我就是那種很好被欺負的，可是時間久了，那些酸言酸語真的沒什麼」。

▼「Aries艾瑞絲」來談談被霸凌的辛酸史！ feat.宣琳、章魚燒。（影片／取自Aries艾瑞絲YOUTUBE，如遭刪除請見諒）

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