《杉杉來了》5年確定翻拍！　男主角是泰國「梨渦男神」

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《杉杉來了》要翻拍了！該劇2014年由張翰、趙麗穎主演，由台灣偶像劇教父劉俊傑執導，故事改編自顧漫的愛情小說《杉杉來吃》，描述一個擁有特殊血型的職場新人，因為捐血給集團總裁的妹妹，男女主角發展出宛若麻雀變鳳凰的愛情，現在傳出翻拍，立刻掀起外界關注。

▲《杉杉來了》翻拍，男主角是泰劇男神。（圖／翻攝自微博／杉杉來了、Push IG）

請繼續往下閱讀...

香港國際影視展近日釋出眾多新劇、新片資訊，其中大陸的影視公司發表眾多新戲片單，出現《杉杉來吃》令人眼睛一亮。根據知情人士透露，新版其實是泰國版，男主角是Push（普提查克瑟辛），預計4月初開拍。

▲大陸影視公司宣布要翻拍顧漫小說《杉杉來吃》。（圖／翻攝自《新浪娛樂》）

《杉杉來了》在2014年播出時大受歡迎，張翰扮演集團總裁「封騰」，被大讚演活小說中的霸道形象，該角色在顧漫小說不只出現一次，在《微微一笑很傾城》也曾登場。趙麗穎則在劇中扮演積極向上的粉領族，不甘於總裁女友，萬事只想靠自己，最後考取會計師CPA資格，自信走向心愛的人，電視劇兼具浪漫高甜，男女主角一起吃午間便當成為經典橋段。

▲《杉杉來了》張翰、趙麗穎午餐吃便當，成為劇中經典橋段。（圖／翻攝自微博／杉杉來了）

▲趙麗穎、張翰CP感擄獲大批粉絲。（圖／翻攝自微博／杉杉來了）



Push身高185公分，從電台主持人轉戰戲劇圈，並憑著《魔幻天使》、《醜小鴨之天生絕配》、《我要成為超級巨星》等劇走紅，在大陸也深具人氣，擁有「梨渦男神」的封號，2017年曾到大陸拍偶像劇《逆襲之星途璀璨》。他2018年11月和女星Jui結婚，兩人本來就是螢幕情侶，合作多部電視劇擦出愛火，戲外更成為夫妻，讓大批CP粉直呼夢想成真。

▲Push從電台DJ轉戰戲劇圈，身高185公分，演過多部夯劇擁有高人氣。（圖／翻攝自IG／Push）

