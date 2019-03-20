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蒼井空挺8月巨肚拍「孕婦寫真」　毛衣一脫開…黑Bra露出辣爆！

記者陳芊秀／綜合報導

前AV天后蒼井空2018年閃婚，和DJ老公NON感情甜蜜，現在懷著8個月身孕，肚子裡還是雙胞胎。她近日接受日媒專訪，並公開一系列孕婦寫真，談起未來的孩子滿臉幸福。

▲▼蒼井空公開孕婦寫真。（圖／翻攝自微博／蒼井空） 

▲蒼井空目前懷孕8個月，即將迎接雙胞胎寶寶出生。（圖／翻攝自微博／蒼井空）

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蒼井空接受女性雜誌《anan》專訪，想到此次懷孕「是第一次也可能是最後一次」，便決定拍下孕婦寫真紀念。因為父親是雙胞胎，她懷孕時也想過可能遺傳了基因，果然真的肚子裡真是雙胞胎，談起懷孕心情，難掩幸福地說：「每天都感受到胎動，每天都覺得好珍惜。」

一次懷2個娃，蒼井空表示最難受的是睡覺的姿勢，以前都是仰睡的姿勢，現在則是因為挺肚無法維持，得靠抱枕才睡得比較舒適。有關懷孕後家事怎麼分配，她笑回：「懷孕前本來就是老公做比較多」，因為老公是DJ，經常在家中作曲，兩人相處的時間很多，從洗衣服到清潔浴室都會幫忙做，今後也會一起照顧小孩。

蒼井空懷孕後臉蛋變得圓潤，且剪了妹妹頭短髮，更顯年輕。她身穿身穿白色小可愛，裸曬巨肚，低頭微笑洋溢著母愛幸福，另一張則是辣穿黑色小短褲，腳踩高跟鞋，除了肚圍以外，四肢依舊纖細，最閃則是和老公十指緊扣，微笑對視，手中拿著寶寶的4D照，在生產前就拍下1家4口的全家福照，幸福指數破表，而孩子預計4、5月出生。

▲▼蒼井空公開孕婦寫真。（圖／翻攝自日網／anan）

▲蒼井空公開孕婦寫真。（圖／翻攝自日網／anan）

▲▼蒼井空公開孕婦寫真。（圖／翻攝自日網／anan）

▲蒼井空裸曬巨肚。（圖／翻攝自日網／anan）

▲▼蒼井空公開孕婦寫真。（圖／翻攝自日網／anan）

▲蒼井空懷孕只胖肚子，單穿黑Bra辣度破表。（圖／翻攝自日網／anan）

▲▼蒼井空公開孕婦寫真。（圖／翻攝自日網／anan）

▲蒼井空十指緊扣DJ老公，產前已經拍好全家福。（圖／翻攝自日網／anan）

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