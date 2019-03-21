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神級BL漫畫翻拍日劇…預告第一秒就放閃！　他甜喊「我男友超級帥」網暴動

▲▼《昨日的美食》是吉永史同名漫畫，被視為BL超人氣之作。（圖／翻攝自日網／morning）

▲《昨日的美食》是吉永史同名漫畫，被視為BL超人氣之作。（圖／翻攝自日網／morning）

記者陳芊秀／綜合報導

春季日劇即將於4月起跑，其中改編自神級BL漫畫的《昨日的美食》，打從選角新聞曝光，就衝上推特熱搜話題。該劇20日首度曝光15秒預告，第一句台詞「我男朋友超帥」，就把大家都閃瞎了！

《昨日的美食》改編自吉永史的同名漫畫，描述一對同性情侶同居，想到老後可能沒有子嗣照顧，為此努力存退休金，每天回家吃節約美食，故事寫實描述同性戀在日本社會受到的偏見，以及美味料理兩大元素，漫畫發行量突破500萬冊。該作翻拍日劇版，率先宣布由西島秀俊、內野聖陽搭擋演出，而且選在深夜時段播出，2大男神演同性情侶，已經讓話題熱度破表。

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▲▼《昨日的美食》翻拍真人版日劇，預告曝光又讓日網暴動了。（圖／翻攝自推特）

▲《昨日的美食》真人日劇由西島秀俊、內野聖陽主演。（圖／翻攝自推特）

製作人松本拓在個人推特搶先公開前導預告，內野聖陽以甜蜜語氣說著：「我跟男友住在一起，我那個男朋友超～～級帥的，很可靠又很會做菜……。」畫面依序出現西島秀俊逛超市、炒菜，兩人坐在餐桌前，一個自信「好吃吧」，一個滿足回應「好好吃哦」，短短15秒就神還原漫畫氛圍，貼文當日一度衝上實時熱搜第5名，再度證明神劇魅力。

▲▼《昨日的美食》翻拍真人版日劇，預告曝光又讓日網暴動了。（圖／翻攝自推特）

▲西島秀俊扮演節省律師。（圖／翻攝自推特）

▲▼《昨日的美食》翻拍真人版日劇，預告曝光又讓日網暴動了。（圖／翻攝自推特）

▲西島秀俊深受女性粉絲喜愛，下廚做菜的畫面成一大看點。（圖／翻攝自推特）

▲▼《昨日的美食》翻拍真人版日劇，預告曝光又讓日網暴動了。（圖／翻攝自推特）

▲內野聖陽扮演美髮師，預告台詞「我男朋友好帥」、「好好吃喔」閃瞎網友。（圖／翻攝自推特）

網友看完預告狂讚「光是畫面就萌了」、「才幾秒對白就有角色的味道了，超級期待正片」、「怎麼這麼萌啦」、「太開心了我已經重蕊好幾遍」、「太衝擊了」、「光預告我就大飽眼福了」、「以前腐女粉的血液正在蠢蠢欲動！」該劇也宣布4月5日播出，製作人預告還會有更多好消息發表，讓劇迷相當期待。

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昨日的美食, 吉永史, 西島秀俊, 內野聖陽

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