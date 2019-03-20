剛剪5個月…楊丞琳宣布：平瀏海走入歷史！　認了「我不喜歡」2原因笑翻

記者李湘文／綜合報導

藝人楊丞琳在出道初期曾被封為「可愛教主」，但後來逐漸改變風格，展現多變的時尚面貌。她在去年11月才剛剪了齊瀏海，最近也被發現開始旁分，20日在Instagram公開宣布：「對，平瀏海走入歷史，我要留長它了！」並親自解答做出改變的2個原因。

▲楊丞琳最近改變造型，開始把齊瀏海撥開。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

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楊丞琳透過Instagram限時動態發文，證實已經決定把瀏海留長，好奇詢問粉絲會不會捨不得。她隨後補充解釋，之所以不想再維持短瀏海，是因為舉辦演唱會時，不方便處理髮型，才打算留長，而且「短瀏海看起來真的太逆齡，我不喜歡。」幽默地又稱讚了自己一下。

▲楊丞琳解答換髮型原因。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

事實上，楊丞琳原本已把瀏海留長，去年11月16日為了慶祝出道紀念日，才特地又剪成齊眉長度，用新髮型記錄這特別的一天。她當時曾解釋：「我早已看膩沒瀏海的造型，但因為演唱會，加上暫時沒有什麼作品有變換髮型的需要，因此我選了今天，讓自己煥然一新。」

▲楊丞琳無奈示範，剪瀏海後反而造成臉變圓的視覺效果。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

不過，楊丞琳剪瀏海不久後，就忍不住上網抱怨，警告所有追求「小臉」的粉絲，千萬不要以為剪個瀏海，就能讓臉看起來比較小，「實際上，留瀏海視覺效果看來，臉會比較圓，我就是受害者。」她明明因為吃得少而變瘦，卻不斷被粉絲說胖了，無奈表示「大家換髮型時要三思喔」。