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漫威證實：《復仇者4》不是快樂結局！　焦點放在元老6成員

記者洪文／綜合報導

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）近日登上外媒《帝國雜誌》封面，其中一版為元老級6位成員鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾、浩克、黑寡婦、鷹眼，漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）證實，這一集將聚焦在這6位成員，「最後不會有一個真正的快樂結局！」

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▲▼《復仇者聯盟4》登上《帝國雜誌》封面。（圖／翻攝自《帝國雜誌》）

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▲「復仇者聯盟」元老級6位成員鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾、浩克、黑寡婦、鷹眼。（圖／翻攝自《帝國雜誌》）

漫威總裁凱文費吉透露，《復仇者聯盟4：終局之戰》聚焦在多年前在紐約維護地球安全的6位元老級英雄，「很多人說美國隊長在《復仇者聯盟3》戲份太少，而鋼鐵人因劇情關係在最後半小時沒說什麼話，不過這些元老級6位角色在《復仇者聯盟4》有非常多的焦點，而且非常個人、感性的。」

對於《復仇者聯盟3》大多選擇留下元老6成員，漫威總裁凱文費吉坦言，這個決定都是為了觀眾，因為大家都期待內戰之後美國隊長、鋼鐵人的關係，還有回到地球的浩克是否跟黑寡婦還沒有機會交流，更不用說消失很久的鷹眼，還有索爾也很久沒提到，不能讓他殺死薩諾斯就結束故事了。

▲▼《復仇者聯盟4》登上《帝國雜誌》封面。（圖／翻攝自《帝國雜誌》）

▲《復仇者聯盟4》薩諾斯。（圖／翻攝自《帝國雜誌》）

同時，漫威總裁凱文費吉證實：「我們還是期待《復仇者聯盟4》可以有個悲劇性的結局，應該要比任何作品更加感性，復仇者聯盟可能反擊薩諾斯，可能取消先前的『彈手指』的效果，但是最後不會有一個真正的快樂結局。」

此外，《復仇者聯盟4》共同編劇克里斯托弗馬庫斯表示，「漫威電影宇宙將繼續存在，任何超級英雄發生什麼事、產生什麼改變、影響了哪裡，全部細節都是連結在一起的，你不能隨便重啟世界，每一部分都是一起運行的，就像生活一樣，失去是真實的，改變也是真實的。」

《復仇者聯盟4：終局之戰》將於4月24日在台上映。

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漫威, 復仇者聯盟, 復仇者聯盟4, 復仇者聯盟4：終局之戰, 凱文費吉

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