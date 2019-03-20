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哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」　IG貼合照霸氣告白：你是我的！

記者蕭采薇／綜合報導

《哈利波特》除了眾所皆知的七集小說外，其實幾年前作者J.K.羅琳推出劇本書《哈利波特－被詛咒的孩子》，被稱作是「哈利波特第八集」。該劇本推出的舞台劇自2016年開始巡迴，日前首批演員功成身退，飾演「阿不思·波特」的山姆克雷蒙，也在IG對馬粉兒子「天蠍·馬份」喊話。

▲▼哈利波特與跩哥馬份。（圖／劇照）

▲哈利波特與跩哥馬份。（圖／劇照）

《哈利波特－被詛咒的孩子》故事是接續19年後，哈利的次子「阿不思·賽佛勒斯·波特」的冒險。他並沒有像父母等家族成員一樣被分進葛來分多，而是進入了史萊哲林，並與哈利死對頭跩哥馬份之子「天蠍·馬份」成為好哥們。

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▲▼《哈利波特－被詛咒的孩子》故事是接續19年後，哈利的次子「阿不思·賽佛勒斯·波特」的冒險。（圖／劇照）

▲「阿不思·波特」被分進史萊哲林，並和「天蠍·馬份」成為好友。（圖／劇照）

日前首批《哈利波特－被詛咒的孩子》的演員在美國紐約百老匯完成最後一場演出，三年來生活在一起的他們，也培養出有如劇中人物一樣的革命情感。飾演阿不思·波特的25歲演員山姆克雷蒙，貼出與飾演「天蠍·馬份」的24歲演員安東尼波以爾的合照。

▲▼《哈利波特－被詛咒的孩子》山姆克雷蒙對安東尼波以爾告白。（圖／翻攝自IG）

▲《哈利波特－被詛咒的孩子》山姆克雷蒙、安東尼波以爾也成為好友。（圖／翻攝自IG）

山姆克雷蒙更感動的寫下：「你是我一輩子的好朋友，不管去到這地球的哪個角落，你都甩不掉我的。我還是會在晚上十一點時發送語音訊息給你，只為了問你晚餐要吃什麼。謝謝你的笑聲、眼淚，還有最重要的－啤酒。你是我阿不思的小天蠍，這輩子再也找不到比你更棒的朋友、演員和夥伴。」

▲▼《哈利波特－被詛咒的孩子》山姆克雷蒙對安東尼波以爾告白。（圖／翻攝自IG）

▲《哈利波特－被詛咒的孩子》山姆克雷蒙、安東尼波以爾也成為好友。（圖／翻攝自IG）

這段友情對安東尼波以爾也一樣珍貴，他甚至寫了信給原作J.K.羅琳，問道：「10年後，我和山姆可以回來演跩哥和哈利嗎？」言詞間透露出濃濃的不捨，也有「CP粉」搞笑的說：「這組合有點像羅密歐和茱麗葉。」

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哈利波特, 跩哥馬份, 哈利波特－被詛咒的孩子, 阿不思波特

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