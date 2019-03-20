鄭爽台上突「自打2巴掌」　吐心聲：恨自己沒本事！

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星鄭爽近來為新作品《青春鬥》狂跑宣傳，這是她在休息了一段時間後，久違地再次公開亮相，在久未露面的她，變得越來越活潑，當被問到拍戲時所遇到困難的事情時，她直接在台上當眾示範「自打巴掌」，嚇壞旁人。

▲鄭爽參加新劇記者發布會。（圖／CFP、翻攝自微博／新浪娛樂）

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鄭爽20日出席新作品《青春鬥》的發布記者會，現場被媒體問及，「拍戲過程中，是否又遇到什麼困難的，需要花費很多精力去完成的事情？」她非常大方地表示，這需要現場示範給大家看，一放下手上的麥克風，她捲起長袖，接連甩了自己兩巴掌，現場還可以清楚聽到「啪啪」兩聲，雖然只是演示，但突如其來的舉動，還是讓現場眾人看了有點錯愕。

▲鄭爽捲起袖子，打了自己2巴掌。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

隨後，鄭爽才解釋，其實這與劇中的情節有關，「我會覺得『青春』就是讓別人都心疼，但自己真的是恨自己沒本事。」事實上在此之前，她也曾提及，認為青春就是「想使勁卻使不上勁」，非常努力想要達到，卻力不從心，但是旁人卻一直為自己著急：「所以我覺得青春這件事情就是別人千萬不要評價，要不就給於肯定，要不就不要說話。」





▲鄭爽對自己也非常狠。（圖／翻攝自微博／沸點娛樂）

鄭爽自賞巴掌的片段也在網路上引起瘋傳，不少粉絲都直呼非常心疼：「小姐姐妳輕點」、「演示不用這麼拼」，但也有不少網友大讚她非常敬業，「真的是個狠女人」、「雖然知道是還原劇情，但看到她現場打自己，還是有點驚訝」。

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