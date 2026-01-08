王思佳遭AI盜臉詐騙！　怒轟「下三濫」：沒本事找我拍就別合成

記者蔡宜芳／綜合報導

女星王思佳近日發現名義遭詐騙集團盜用，對方利用AI影像合成技術製作虛假基金會宣傳片，對此，王思佳嚴正聲明自己沒有幫拍宣傳片，怒斥影片「假到不行」。她目前已將證據全數交由律師處理，並呼籲粉絲若有受騙務必報警，霸氣宣告：「此鍋我不背！」

▲王思佳遭詐騙集團盜用名義。（圖／翻攝自Facebook／王思佳Sophia 0818）

詐騙集團無下限！AI 假影片盜臉，王思佳怒轟：下三濫的手法

王思佳指出，近期網路上出現一支宣傳影片，不僅濫用她的名義、合成她的影像，還大刺刺地在畫面中打上她的名字，意圖誘騙大眾，「我對於這種下三濫低級的詐騙手法感到不齒，也再次向大眾澄清，如果有人用我的名義，去向你宣傳推銷，歡迎來粉專跟我求證。」並重話砲轟詐騙：「不只無恥，還要下十八層地獄。」

▲網友向王思佳求證。（圖／翻攝自Facebook／王思佳Sophia 0818）

已蒐證交由律師處理！王思佳籲求證官方，霸氣喊話「不要臉」

為了守護清白與粉絲的安全，王思佳明確表示「此鍋我不背」，諷刺詐騙集團：「沒那個本事找我拍，就不要合成我的臉。」她透露目前法律程序已經啟動，也公開請求網友幫忙檢舉與蒐證，鄭重呼籲：「如果有受騙，麻煩報警！」