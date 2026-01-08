民謠女團開唱「超大咖男神來了」！　超沒包袱當眾表演PK賽

記者蔡琛儀／台北報導

電氣民謠女子組合「凹與山Our Shame」日前開唱，當晚也邀請歌手BRADD與男神鳳小岳擔任嘉賓，分別合唱〈Summer Air〉與〈So in love with you〉，驚喜連連。鼓手Isan更突發奇想與鳳小岳進行「喝啤酒」PK，全場笑聲不斷。

▲凹與山 Our Shame開唱，鳳小岳當嘉賓。（圖／SUB LIVE提供）

凹與山由小凹與鼓手Isan組成，是華語獨立樂壇少見的女子雙人組，以民謠為基底結合電子聲響，打造獨特音樂風格。去年8月推出第二張專輯《Hidden Album》，以「隱藏相簿」為概念，赤裸描繪手機裡的秘密與慾望，冷調極簡旋律安撫創傷，也獲得多家媒體好評。

演唱會以全樂團編制呈現，開場選唱獻給已故金融犯罪調查師陳梅慧的〈Miffy〉，隨後帶來〈Face ID〉、〈此刻的畢生摯愛〉、〈Snow in Osaka〉等作品。主唱小凹更從二樓高台獻唱〈Hollywood Dream〉，營造濃厚電影感，現場氣氛層層堆疊。

儘管演出當天冷氣團來襲、氣溫僅13度，仍吸引滿場樂迷到場支持，充滿能量的現場演出展現女性生命流動氣息，也為新年開局送上溫暖祝福，讓不少觀眾直呼心靈被療癒。凹與山感性表示，希望透過這場演出，陪伴大家迎接2026年的全新挑戰。