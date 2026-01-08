鬼鬼PO母女合照！　吐當媽1年真心話：有自己的小孩很幸福

記者王靖淳／綜合報導

鬼鬼（吳映潔）去年1月無預警宣布未婚當媽，喜迎寶貝女兒「妹子」，不過始終未公開女兒正面照。如今當媽滿一年，她今（8）日也在寫下長文，並附上一系列母女倆的合照感性表示：「有一個自己的小孩，真的很幸福。」

▲鬼鬼PO母女合照。（圖／翻攝自Instagram／gemma_811）



鬼鬼PO母女合照吐當媽心聲

鬼鬼透露自己當媽快兩年，並感慨表示，其中一半的時間是懷胎時「兩個心臟一起生活」，而另一半時間則是產後「兩個人類一起生活。」雖然身份升級，但她仍保持對生活的新鮮感，認為孩子的出生，讓她彷彿重新活過了一遍，深刻體悟到「原來我是這樣長大的。」

在與女兒相處的日子裡，鬼鬼坦言獲得許多前所未有的體驗，她感性地寫道：「時時感受到很多滿滿的感受，可能以後每一年一樣會有新的感受跟刺激，很喜歡這樣與妹子的所有時刻。」儘管沉浸在育兒的喜悅中，她也自爆在適應當媽的過程中，偶爾還是會出現當機的狀況，笑稱：「雖然有時候我還是會忘記我有一個小孩。」不過鬼鬼強調，有個自己的小孩，真的很幸福。

▲鬼鬼曝當媽一年心聲。（圖／翻攝自Instagram／gemma_811）



鬼鬼表示當媽也要快快樂樂

面對未來，鬼鬼表示自己將會好好努力工作，目標是帶女兒去探索這世界上更多美好的事物。她感性地對女兒喊話，承諾會陪伴對方度過每個魔幻時刻，並期許寶貝能平安健康且快樂地長大，同時也在文末附上「#妹子一歲快樂」、「#當媽媽也要快快樂樂」以及「#充滿各種挑戰的新人生」的標籤。貼文曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。